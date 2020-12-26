勞動基金弊案代操部位 股票收回委外

台北地檢署偵辦勞動部勞動基金運用局前組長游迺文操縱股價案，已有三家投信遭檢調搜查，昨（25）日市場更傳出有高達八家投信捲入，勞動基金將抽回資金，恐使投信年底作帳行情變結帳行情，衝擊台股信心。投信投顧公會理事長張錫昨日澄清傳言太超過，勞動基金針對涉案經理人代操部位採行「股票回收、股票委託」模式轉交其他合格代操投信，不影響市場秩序。

據了解，勞動基金已陸續將被起訴代操經理人的代操部位，轉給其他投信代管代操，但不是外界揣測的「現金回收、現金委託」，而是採「股票回收、股票委託」模式。法人指出，應是考量兩大面向，一是不會增加成本，有別於現金回收將產生交易稅等進出成本，不利勞工權益，但股票回收再委外，不會增加成本；其二是不影響市場秩序，因股票沒有賣出，不會衝擊個股或台股市場秩序。

繼搜查復華、統一投信後，台北地檢署在平安夜搜索群益投信，投信圈風聲鶴唳。又逢17至24日投信法人連六賣上市股票，金額達20.3億元，令市場擔心投信法人是否因此賣出持股，讓年底眾所期待的年底封關前作帳行情落空。