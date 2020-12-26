勞動基金 今年估賺2,000億

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（25）日表示，截至今年11月底止，勞動基金累計收益數逾1,900億元，12月各項指標表現佳，預期收益數還會增加，今年全年勞動基金收益率絕對是正成長。

勞動基金截至今年10月底大賠418.8億元，收益率負0.98%；勞動基金運用局預訂元旦假期後發布勞動基金累計至11月底績效。不過，劉麗茹透露，11月單月大賺2,400億元，預期前11月收益數將逾1,900億元，收益率又將轉正。劉麗茹指出，目前12月各項指標相較11月更好，獲利可能較11月更多。據了解，勞動基金今年整體收益將會逾2,000億元。

針對外界質疑，勞動基金績效不如台股漲勢；劉麗茹表示，勞動基金採多元配置，不可能將資金全部放在一個籃子，以台股來說，占勞動基金全部部位僅二成。

她表示，若外界要比較，應站在同等基礎及時期比較。以今年11月底止，台股大盤上漲14.38%，勞動基金台股部位收益率為18.09%，其中自營更高達24.74%。勞動基金操盤表現絕對比台股好。她再舉今年10月底為例，勞動基金台股部位收益率8.3%，同期大盤是4.58%，勞動基金台股投資績效，「每個月都是贏大盤」。

劉麗茹表示，目前勞動基金約有一半配置在海外、一半在國內，國內資產配置包括存款、債券、短票及股票；海外資產配置主要包括債券、股票及另類投資。目前投資在台股部位約二成。

新冠疫情導致金融市場震盪，勞動基金今年截至6月累計虧損達新台幣1,498.4億元，直至7月才轉正；至9月時累計收益為22億，但10月因美國總統大選期間，國際金融市場震盪劇烈，累計收益數又為負418.8億元。