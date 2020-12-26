英國脫歐／經濟部：我談雙邊貿易 機會來了

英國與歐盟達成脫歐貿易協議，經濟部次長陳正祺昨（25）日表示，英國脫歐後對外貿易條件並無太大調整，台灣跟歐盟存有的貿易條件，英國脫歐後仍延續，而英國脫歐後可有更多自主性，對台灣談雙邊貿易會有更多優勢。

陳正祺表示，台英均維持雙邊對話機制，確保過去兩國之前所存在的貿易條件可維持跟在歐盟內時一樣，目前成果包括英國承認台灣優良實驗室數據，可確保台灣對英出口化學品的順暢，以及英國對台灣維持暫准通關協定，可讓台商到英國辦展拓銷時不受影響。

他認為，英國脫歐後可保有更多自主性，不需受歐盟眾多國家共識牽制，讓台灣更有機會去談定技術性貿易條件，有利於台英之間的貿易合作。

經濟部貿易局表示，英國脫後約100多項產品項目從歐盟統一關稅降至零關稅，其中，台灣對英國外銷最多的產品，如螺絲、螺帽、聚酯纖維棉及飛機零件均有受惠。

依據我國海關統計，英國是我在歐洲第三大貿易夥伴，今年1-9月貿易額37.38億美元；在投資方面，至今年9月，台商在英投資金額約32.38億美元，英商對我投資金額約為103.83億美元，在歐洲國家中排名第二，僅次於荷蘭。

台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，我與英國貿易量雖不高，但我轉口貨品將得看別人臉色。雖然台灣對英國、歐盟直接出口值低，但經由中國大陸再轉到歐洲的中間財較多，如iPhone都是由台灣出口零組件到大陸組裝再轉賣到中國，這部分須看中國與歐洲及英國之間是否存在互惠關係。