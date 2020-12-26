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批發、零售、餐飲產業 疫情重災區

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

經濟部商業司昨（25）日公布11月公司登記、商業登記數據。以產業別分析，批發、零售及餐飲業為公司解散、商業歇業第一行業別，今年1至11月公司解散家數近7,000家，商業歇業家數約3萬家，顯示批發、零售及餐飲業在疫情中受傷最深。

商業司指出，批發、零售及餐飲業業別包含範圍廣，因此總數為所有行業之間最大，但他也不否認疫情影響最深的就是餐飲、零售及旅宿業。

台灣經濟研究院院長張建一表示，以台灣總體產業分析，「老闆兼撞鐘」的微型商業占多數，面對疫情最容易受到衝擊。

值得一提的是，營造工程業也出現蕭條，今年累計公司解散及商業歇業數分別為3,194、3,852家，與國內不動產火熱呈現反差。

對此，中經院副院長王健全解釋，台灣營造工程業雖然普遍前景看好，卻呈現分布不均的M型化，如區域上是台南、台中及新竹等科技園區周邊推案多，行業則以建設業較興旺，但除此之外的區域、行業都偏冷。

張建一認為，雖然台灣營造工程業在公司解散、商業歇業都在前段班，但營造工程業公司登記及商業登記總數較去年同期不減反增。

餐飲業 疫情 經濟部

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