無懼疫情 公司、商業登記數雙增

新冠肺炎疫情肆虐造成經濟大環境不佳，但根據經濟部商業司公布11月的公司、商業登記數據，公司、商登總數均較去年同期成長，今年1至11月公司解散數量甚至較去年同期減少，商登歇業今年累計數量約4.3萬家，較去年同期大幅增加，顯示疫情對公司影響有限，但中小型商業大受打擊。

根據商業司統計，今年11月公司登記總數約71.8萬家，較去年同期增加；今年1至11月公司解散為2.7萬家，較去年同期減少。今年11月商業登記為89.6萬家，較去年同期增加；今年1至11月商業歇業則較去年同期多了近1萬家。

以區域分析，許多公司將企業總部設在台北，登記家數從去年17.9萬家成長到今年18萬家。新北市則因為人口眾多促使商業登記為全台之冠，但今年11月商業總家數下滑至13.8萬家，1至11月歇業商業更從去年同期的5,656家翻倍至1.3萬家。

商業司副司長陳秘順說，公司登記、商業登記總數成長，顯示即使經濟大環境不理想，民眾仍選擇自行創業。台灣經濟研究院院長張建一也表示，企業大規模推無薪假促使年輕人選擇自行創業當老闆，像過去流行以咖啡店、小餐飲為主，現在資本額門檻更低，幾個人就能開公司設計手機App。

陳秘順表示，公司登記未因為疫情導致波動是因公司成立、解散程序較商登龐雜，若非必要絕不可能輕易解散，而公司在風險管理較中小型商業完善，面對逆境較有抗衡能力。另外，他補充去年公司解散較今年多，是因商業司近年修法大量清理「殭屍公司」，今年狀況已相對好轉。

中經院副院長王健全表示，台灣在防疫超前部署，經濟在第2季觸底後就已陸續回溫。他認為，除了中小型商業開業、歇業成本都較公司低以外，公司也比起中小型商業更有能力去申請到政府的紓困補助方案。