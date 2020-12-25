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財股一週／林文淵接董座50天被逼下台 國內首例金金併！

聯合新聞網 / 綜合報導
大同董事長林文淵舉行記者會，宣布「今天是我在大同最後一天」。 記者林俊良／攝影
大同董事長林文淵舉行記者會，宣布「今天是我在大同最後一天」。 記者林俊良／攝影

1.接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」

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