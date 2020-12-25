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財股一週／林文淵接董座50天被逼下台 國內首例金金併！
1.接董座50天！ 林文淵丟震撼彈：「今天是我在大同最後一天」
大同（2371）董事長林文淵於22日召開記者會，震撼宣布今天是他在大同最後一天，他沒辦法，也只能接受，把手邊工作結束...
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2.國內首例金金併！富邦金宣布以每股13元收購日盛金50%股權
富邦金融控股公司（2881）18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許範圍內盡速完成整併計劃...
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3.大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家
金管會24日宣布第二波「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，除中信銀、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等第一波的五家銀行，繼續上榜外，並新增指定一銀為第六家系統性重要銀行...
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4.最金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放
金管會24日宣布金融業股利政策研議結果，將視個別銀行壓力測試結果，採取必要強化監理措施，若有銀行壓力測試未過關，將要求少發現金股利等...
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5.旭富連跌停五天 今爆量打開跌停板
旭富（4119）25日早盤打開跌停板，開盤跌停73.8元，成交約8千多張，籌碼被吸納後，股價開始攀升至79.8元才又回檔，開盤15分鐘成交量已達2萬張...
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