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央行人事異動 蔡炯明調外匯局長 吳懿娟升經研處處長
央行今天公布重要人事異動，外匯局局長顏輝煌將於110年1月16日屆齡退休；相關人事調整案經理監事聯席會議核定，外匯局局長職務由經濟研究處處長蔡烱民調任，經濟研究處處長職務由央行參事兼該處副處長吳懿娟調升，均自110年1月16日生效。
蔡烱民將執掌有「天下第一局」之稱的外匯局，他現年54歲，為台灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，94年4月11日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員及經濟研究處副處長等職務，109年7月16日升任經濟研究處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。
吳懿娟現年58歲，為台灣大學商學系畢業、台灣大學商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，中央銀行行員乙等特考及格，88年6月15日進本行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長等職務，109年7月16日調升本行參事兼經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。
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