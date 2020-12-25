央行人事異動 蔡炯明調外匯局長 吳懿娟升經研處處長

勞動基金管理將近1400萬名勞工血汗錢，規模達4.4兆，8年多來已傳4弊案，現涉案者還是高階官員，震撼國內政壇與金融圈。爬梳事件發生過程，遭檢舉收取退佣、內線炒股的勞金局國內投資組前組長游迺文7年來曾4度遭檢舉，每次均毫髮無傷成功下樁。

2020-12-25 12:08