經濟部「賣萌」讓喵喵告訴你 能源轉型在轉什麼？

什麼是能源轉型？又有哪些重要指標？為讓社會大眾瞭解政府推動能源轉型進展與成果，經濟部「賣萌」，要讓喵喵告訴你。

經濟部指出，為邀請全民作伙來參詳能源轉型推動成效指標，經濟部與相關部會共同合作提出10項足以代表能源轉型推動成效的指標，並將延續能源轉型白皮書公民參與精神，於2021年1月起透過一系列與社區大學合作的工作坊及深入群眾面對面對話等各式活動，邀請全民一起來瞭解及討論10項指標的代表性與易讀性。

經濟部進一步指出，行政院於109年11月18日核定我國首部由官方與民間共同協作完成的能源轉型白皮書，為使社會大眾持續參與能源轉型，並瞭解白皮書推動進展與成果，經濟部與相關部會合作初擬了10項涵蓋白皮書範疇與內容，並可代表國家推動能源轉型成效的關鍵指標，包括：降低能源進口率、提升供電充裕比率、增進節能成效、促進再生能源發展、促進綠色經濟、降低電力排放係數、降低整體電力系統空污排放、增加綠色運具、降低核能依賴及提升民眾能源認知等。

為使能源轉型關鍵指標符合社會大眾期待以發揮政策溝通成效，經濟部延續白皮書公民參與精神，以「面對面對話」及「民眾語言轉譯」兩大核心，規劃實體與網路兩種溝通參與形式，同時結合時下最夯貓梗圖，以吸睛有趣的視覺意象及轉譯後的一般民眾語言呈現10項指標意涵，希望用民眾的語言，說給民眾聽，經由認識與對話後，進一步回饋指標修正，排除民眾認識能源轉型的障礙，讓未來將擔負起全民秒懂我國能源轉型在轉什麼的指標工具。

經濟部指出，實體活動將於2021年1月中旬起跑，包含規劃於北、中、南部人潮熱點，推出「一日能源轉型指標快閃小舖」活動，專人解說能源轉型關鍵指標，並採「點點民主」方式，邀請民眾透過不同顏色的點點貼紙，在10個「能源轉型關鍵指標」看板，分別貼上最認同最有感的三項指標、需要更多轉譯解釋的指標項目外，並透過便利貼表達對指標的意見。

此外，經濟部也將與社區大學合作辦理「能源轉型指標工作坊」，連結社區大學長期深耕在地網絡社群特性，邀請多元背景、各行各業及長期關心能源轉型的NGO共同參與討論，廣納各界修正意見。同時，也將推出「能源轉型指標專屬網頁」，大家可以透過意見回饋問卷提出對10項指標的看法。