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主計總處：今年國內新車買氣特別旺

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

主計總處引用交通部統計指出，今年1-11月汽車新增掛牌數41.2萬輛，較去年同期增4.6％，這是近五年最高的成長率。

根據交通部統計，2016年以來國內每年汽車新增掛牌數約44萬輛。今年新冠肺炎疫情使國人減少搭乘大眾運輸工具，部分民眾改自行開車，加上下半年起隨防疫規範鬆綁，國內旅遊轉趨熱絡，及汽機車汰舊換新減徵貨物稅政策落日在即，均有助於刺激買氣。

主計總處指出，今年汽車新增掛牌仍以國產車居多，而且市占率提升至52.1%，進口汽車降至47.9%。近年進口車款多樣化且價格親民，新增掛牌數連年擴增，去年已逾21萬輛，市占率升至48.1％新高，今年些微下降。今年前11月，國產汽車新增掛牌數年增4.8%，進口汽車部分年增4.3%。

雖然國內新車買氣旺，可是國際卻挺差。根據經濟部統計，今年疫情引發許多國家封城停工，供應鏈停擺造成缺料現象，加上需求遲滯，全球車市生產與銷售俱受衝擊，今年1到10月，我國汽車及其零件製造業生產亦受影響，較去年同期負成長9.1％，為99年同期以來最大減幅。

就各季趨勢觀察，所幸生產已回穩，第2季生產大幅衰退23.1％，第3季起隨各國逐漸解封，供應鏈趨穩，加上銷售回溫，衰退幅度縮減至4.9％，9月已轉為正成長6.9％，10月續增0.9％。

國產車

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