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旭富大火效應 保險業者：企業應視需求投保適當金額

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

近日一把火讓「製藥國家隊」的旭富陷入經營以來最大危機，也提醒所有的企業應重新檢視是否保對保險？保額是否足夠？

依據各縣市消費者保護自治條例規範，一般企業或店家對消費營業場所須投保公共意外責任保險比較熟悉，但其實為預防及降低重大工安事故之衝擊，經濟部明訂工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，應投保公共意外責任保險。

規定投保的最低保額分別為，每一個人身體傷亡300萬元、每一意外事故傷亡1,500萬元、每一意外事故財物損失300萬元，以及保險期間總保險金額3,600萬元。

換句話說，不論企業規模大小、營業額多寡，凡是從事餐飲或銷售等對外營業的店家，或工廠進行製造、加工或使用危險物品達管制量以上者的企業，甚至是舉辦活動時都應該投保公共意外責任保險，以免萬一如不幸因執行業務行為疏失發生火災事故，大火又延燒到其他左右鄰處之房舍造成第三人傷亡或財物損失，若未投保除了會遭受政府機關裁罰之外，恐會再面臨第三人高額求償的風險。

新安東京海上產險建議，頭家們申請營業設立或變更登記前，應依據法令規定投保足額的公共意外責任保險，不過隨著求償意識普遍提升以及近年的重大事故來觀察，政府要求投保的額度恐怕不足以應對可能的意外事故 ，因此特別提醒頭家，應視自身需求投保適當的保險金額，一來可免除遭到罰款，二來更可以透過保險填補若發生意外事故的經濟財損等風險。

保險業者提醒，營業行為涉及電梯使用者，應一併投保電梯意外責任保險 。被保險人對每一保險事故賠償，須先負擔約定之自負額；其自負額，最高不超過損失金額10%。未投保公共意外責任保險罰則，處經營者或建物所有者3元萬以上10萬元以下之罰鍰，並命限期改正，拒不改善更可依行政執行法規定勒令停止。處工廠負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期不遵行者，得按次連續處罰。

保險金 餐飲 經濟部

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