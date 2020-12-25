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製造業續強 11月營業氣候測驗點創六年新高

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院營業氣候測驗點走勢。 圖/台經院提供
台經院營業氣候測驗點走勢。 圖/台經院提供

台灣經濟研究院今（25）日發布11月營業氣候測驗點，製造業測驗點再攀高，是連續第七個月上揚，測驗點來到103.11點，創下2014年8月以來的新高；營建業反轉下滑2.22點，受政策打房影響，台經院預估短期內房市會有一段調整期；而服務業小升0.02點，幾乎持平。

11月製造業營業氣候測驗點較10月上揚1.91點；服務業是96.84點，較上月小升0.02點；營建業為109.23點，較上月下滑2.22點，終止連兩個月上揚的走勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業續強，主要是傳產跟上來了，製造業復甦已不見K型走勢，大家都回升了。

他指出，台灣今年的經濟成長主要靠出口，尤其是電子業的出口。不過，11月的電子業表現沒像先前那麼亮麗，相對平和一些，反而是傳統製造業跟上來了，鋼鐵、石化產業在回補庫存。「展望明年，傳產的成長率會比電子業高，因為今年電子業的基期太高了，傳產則很低。」

孫明德花了很多時間觀測新一波疫情對經濟的影響，他指出，雖然美國每天新確診人數最多，但是對美國的消費、人潮活動並沒有太大的影響。反倒是歐洲，第4季的經濟已看到明顯的下滑，英、法二度封鎖，影響很大，德國、西班牙、義大利第4季的經濟數據比第3季差。新一波疫情對台灣對歐洲出口可能影響較大。

至於不動產部分，台經院副研究員劉佩真指出，政府各部會陸續針對打炒房釋出進一步的動作，預料多少能杜絕近期投機房市的風氣，使交易結構重回以自住型買方市場為主，短期內房市勢必經過一段調整期。從廠商調查看，不動產業者對於未來半年景氣看法有將近55%轉差。

孫明德補充指出，疫情再度爆發，預期消費活動會受到壓抑，使得原物料價格下滑，不必擔心物價上漲。「這使得各國央行有更多的空間。」還不必擔心利率調升問題。

製造業 電子業

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