元大金開新局 全台首家100%綠電分行誕生

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
元大金控全台首家100%綠電分行誕生，旗下證券與銀行首波選定四據點預計明年第2季全綠電供電，圖為元大寶慶大樓。圖／元大金控提供
元大金控全台首家100%綠電分行誕生，旗下證券與銀行首波選定四據點預計明年第2季全綠電供電，圖為元大寶慶大樓。圖／元大金控提供

強化氣候變遷風險因應作為，元大金控（2885）引領企業邁向低碳永續思維，宣布與綠電售電業者瓦特先生簽約合作，以「商辦綠電模式」直接採購再生能源（以下簡稱綠電），預計2021年第季擇定旗下子公司元大證券、元大銀行四個據點正式供電，成為全台首家金融營業據點100%使用綠電的業者，為金融業綠色能源使用奠定新典範，開創新局。

2020年為台灣綠電交易元年，經濟部標檢局建立台灣再生能源憑證制度（T-REC）後，以「電證合一」方式接軌國際綠電市場，企業可透過售電業者直購再生能源綠電，目前台灣綠電來源主要為太陽能、風力發電等。元大金控戮力將氣候變遷議題納入公司經營戰略的重要一環，在再生能源使用目標上，從2016年起迄今，陸續向台電認購綠色電力及採購再生能源憑證，累積減碳績效相當於3.5座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。元大金控再生能源使用策略從採購再生能源憑證（T-REC）的倡議階段，進階實踐再生能源購置協議（PPA），並以100%使用綠電的最高標準執行，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

元大金控支持低碳、永續商品採購，綠色採購金額逐年增加，成績斐然，連續10年獲台北市政府環保局「民間企業及團體綠色採購績優表揚」，為落實綠色採購，元大金控優先將具環保標章產品列為採購項目，其中，資訊類採購金額為最大宗，以2019年度為例，節能標章與環保標章產品採購比例高達89.1%。人員訓練方面，長期透過教育訓練、資訊分享等方式向全體同仁及採購部門宣導綠色採購觀念，貫徹對產品或服務有利的綠色採購決策。

元大銀行在節能減碳方面身為金融業節電資優生，本年度更換節能燈具估算等同節省碳排量90公噸，達成銀行年度減碳目標，相關作為包括新設營業據點大廳營業燈、招牌燈與ATM區採用LED節能燈具，各分行老舊燈具陸續汰換改用LED節能燈具，並在每月公告電力異常管控及節能減碳宣導，致力落實節能減碳。

元大金控以成為國際永續標竿企業為目標，推動企業永續發展，在環境永續方面，元大金控積極建置環境與能源管理系統，甫獲國際非營利組織CDP(原為Carbon Disclosure Project碳揭露計畫，現統稱CDP）評鑑為全球Ａ級領導等級企業，為CDP評級最高等級，也是國內金融業最佳成績；連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，更位居道瓊永續世界指數綜合金融類全球第三名。

元大金控 綠電 再生能源

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