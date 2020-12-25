無薪假家數人數 雙升

勞動部昨（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。因航空公司、精品零售及旅行社新增實施無薪假，因此全體行業實施無薪假攀升至531家、6,498人，較上周增加81家、563人。

目前無薪假情勢是製造業穩定趨緩，但服務業受到邊境管制影響而呈現攀升。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，無薪假統計在每周之間會有上下變動，這期主要新增在運輸倉儲業、支援服務業及批發零售業等，且主要新增地點為台北市。

黃維琛指出，在運輸倉儲業方面，這期新增七家航空公司實施無薪假，批發零售業中與觀光業有關的精品零售業也有新增實施；而支援服務業主要是以旅行社為主，目前研判仍是因邊境管制導致這三行業新增實施減班休息。

勞動部統計指出，批發零售業目前有180家、1,383人實施無薪假，較上周增31家、197人；運輸倉儲業則有43家、1,249人實施無薪假，較上周增加八家、82人。

支援服務業（含旅行社）目前則有101家、660人實施無薪假，較上周增加33家，256人，顯示旅行社仍受到邊境管制、禁出團衝擊。

製造業方面，勞動部統計指出，製造業目前有130家、2,740人實施無薪假，較上一期增加三家、33人。

其中，金屬機電業目前實施無薪假有71家、1,450人，一周內增加二家、165人。民生工業實施無薪假有21家、285人，一周內則減二家、156人。

黃維琛表示，這期製造業中的金屬機電業無薪假雖有增加，但民生工業則有減少，因此製造業變動不大。