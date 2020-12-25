振興經濟 提升償債能力

財政部國庫署表示，人均負債較去年底略增，主要原因仍在於今年碰到疫情，年底時包括疫情防治紓困振興特別預算，以及陸續執行的前瞻基礎建設，才會增加舉債，不過振興、前瞻建設都有助於拚經濟，也有利於提升國人承擔債務能力。

根據財政部統計通報及國債鐘顯示，截至今年12月18日中央政府長債餘額達到5兆4,278億元，幾乎是近十年來新高；更新至最新的國債鐘也顯示，國人平均國債負擔為23.5萬元，較往年各年12月底的統計都要來得高，但由於國債鐘每周更新，數字較為浮動，明年初決算後再來比較會更為精確。

國庫署官員表示，新冠肺炎衝擊全球，世界各國今年底到明年的財政狀況都受影響，我國財政尚稱穩健。

不過明年財政也面臨挑戰，預計到2021年底，中央政府償債餘額將達到6兆1,337億元，償債比將達到32.6%，但仍在法定上限40.6%以下。不過實際仍要待立法院審議通過版本為準。