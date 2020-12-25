國債每人負擔 增至23.5萬

在新冠肺炎疫情紓困，以及政府公共建設拉動經濟成長等財政規劃下，截至12月18日最新國債鐘統計指出，平均每人國債負擔為23.5萬元，較去年底增加7,000元。

不過，財政部也指出，截至11月底中央政府長債比率為29.2%，較去年底的29.7%持續下降，顯現財政有所改善。

財政部昨（24）日表示，中央政府債務舉借是用來籌集資金支應國家重大建設，加速推行經濟及社會發展計畫。而今年遇到新冠肺炎疫情，稅收減少、支出增加，財政狀況面臨不小壓力。

觀察最新國債鐘，至12月18日止，中央政府長、短債合計約5.54兆元，平均每人國債負擔約23.5萬元，與去年底比較增加了7,000元。不過官員表示，國債鐘每周更新，數據是浮動的，實際上仍會積極開源節流，維持財政穩健。

以去年而言，財政部表示共舉借427億元，債務還本885億元，併計後債務減少了458億元，因此去年底長債占前三年度名目GDP平均數比率（長債比）為29.7%，遠低於2012年底高峰的36.3%，同時是2009年以來首度低於30%；而今年11月更持續下降到29.2%，距離法定上限（40.6%）仍有11.4個百分點。

地方政府方面，截至今年11月底，地方政府長短債餘額合計為8,895億元，六都及各縣市中除嘉義市及離島的金門縣與連江縣是零負債外，以高雄市2,490億元最多，其次則為新北市1,479億元；人均負債則以高雄市9萬元最高，苗栗縣6.9萬元次之。高雄無論債務餘額、人均負債皆是全國最高。

不過官員表示，高雄市負債較高有其歷史因素，包括縣市合併、升格直轄市時間較早等，近年財政狀況已持續改善。

此外財政部為管控地方財政，自2016年起提出分級管理標準，共分為輕度、中度、強度、超強度管理。官員表示，目前僅剩宜蘭縣、苗栗縣仍列在超強度管理，其餘都在中度、輕度管理，近年各地方政府財政狀況普遍都有持續改善。