年終批發業鋪貨旺季 徵才逾1.2萬人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

主計總處今（24）日公布11 月失業率為3.75%，今年4 月以來新低水準，失業情勢尚屬穩定；勞動部「台灣就業通」網站顯示，年終歲末將至，進入批發業鋪貨旺季，徵才逾1.2萬人。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今(2020)年11月各公立就業服務機構新登記求職人數總計55,387人，較上月增加0.44％，新登記求才人數為97,450人，較上月減少4.56％，平均每一位求職者有1.76個工作機會，即求供倍數為1.76倍。

勞動力發展署指出，年終歲末將至，聖誕節及元旦前為批發業鋪貨旺季，加上零售業因受惠電商雙11等購物活動，使得「批發及零售業」本（109）年11月徵才人數為12,514人，為近3個月新高，相較於上月成長7.37％，釋出職缺以「商店銷售有關人員」居首，其次為「商業銷售代表」及「包裝及有關機械操作人員」，三者合占該業總求才人數約近五成。

勞動力發展署指出，美廉社、全家便利商店、家樂福、大潤發、特力屋及惠康百貨等股份有限公司等，分別透過台灣就業通釋出不少職缺。工作內容以儲備店長及門市人員為主，全家便利商店與惠康百貨亦釋出不少打工職缺。此外，美廉社及特力屋應徵賣場主管、儲備幹部薪資上看40K。

全家便利商店

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