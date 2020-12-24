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防疫需求升溫 口罩防疫國家隊拚產品差異化

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
口罩示意圖。圖／Ingimage
口罩示意圖。圖／Ingimage

因應疫情嚴峻，據聞，政府有意2021年起徵收口罩將從400萬片提高至600萬片，防疫需求升溫。對此，台灣不織布工業同業公會理事長陳世中也表示，目前產能充裕，廠商亦無須擔心目前口罩產能過剩的問題。

昨(24)日舉辦「防疫國家隊會員廠商頒獎典禮」，獲獎廠商包括廠商敏成（4431）、南六、中衛、恆大、康那香、華新、富堡、康匠甚至是鼎峰等逾50家廠商均獲獎。

陳世中表示，非常感謝防疫國家隊廠商這段時間為了防疫努力。目前台灣口罩國家隊已經有逾100家廠商，一天產能可達5,000萬片，相較於中國一天10億片仍有很大的差距；價錢更不用說，從疫情爆發時，原料熔噴布中國的漫天高價一支可賣2000元，相較於台灣廠商僅賣350元。到口罩成品價格，目前中國出口口罩的最新行情價為一片2分美元（約新台幣0.3元），完全低於台灣口罩成本價。

專家指出，即使新冠疫苗成功開發上市、明年下半年全球經濟回溫，疫後生活日常恐怕少不了防護衣、口罩等個人防護產品。高單價防護產品有國際大廠卡位，低價市場又面臨中國廠商削價競爭，國內不織布醫療用口罩廠商該如何因應？

陳世中看到，目前台灣廠商除了做出產品差異化，也積極海外投資，甚至是組成產疫聯盟，如美德醫與恆大、敏成的模式，甚至是美國投資計畫，公會也正協助廠商進行中。

其中，做出差異化利基點的CSD中衛醫材廠，總經理張豐聯表示，預計口罩新廠2021年第四季落成，產能估計可增加兩倍，初步規劃6-8條彩色口罩產線，分階段擴產至16-18條產線。屆時日產能將由目前的近11條產線、逾70萬片，翻倍至逾160萬片。當口罩更加融入生活作為時尚配件，口罩可以擁有自己的品牌，中衛今年與國際精品寶格麗合作推出聯名限量口罩，接下來還有國際精品正在洽談中，客製化訂單成為趨勢。

張豐聯表示，預計2021年初第1季以「CSD中衛醫材廠」多款專業醫材商品將上架美國亞馬遜（Amazon）販售到全美，其中包括酒精棉片及醫療口罩。此外，第二季則推出中衛彩色口罩新品牌，專注於國際市場的銷售。

口罩

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