快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

永慶葉凌棋：繼政府打炒房後 明年房市還有三大變數

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年受到新冠疫情影響，全球經濟除了中國、台灣幾個少數國家正成長外，各主要國家經濟大都呈現負成長，隨著疫苗出世、美國總統大選已底定，不確定因素減少，加上今年經濟低基期的關係，市場預期2021年全球經濟強力反彈，但若反彈減弱或延遲以及疫情對經濟破壞加劇，都會讓全球金融市場大幅震盪，連帶影響房市表現。

此外，今年使照量維持2019年水準，仍是高檔，而住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，未來二、三年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意。加上今年房市炒風有死灰復燃的跡象，政府積極調控房市，祭出一連串「打炒房」措施，房市回歸供需基本面，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。因此，金融震盪、市場新增供給以及房市政策將是影響2021年房市三大變數。

葉凌棋說明，政府「打炒房」不「打房」，顯示政府以打擊投機炒作為主要目標，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。

葉凌棋說明，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，預期2021年房價呈「平盤整理至緩漲」格局。而在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有金融震盪、市場新增供給多以及房市政策等變數，買氣難有爆發性擴量，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量預估約在32.5-33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3%。

房市 房價 疫情

延伸閱讀

房市熱 11月五大銀行新承做房貸衝今年新高

政府打炒房 賴正鎰：賞屋少兩成 推案估終結連四漲

央行全力配合打炒房 賴士葆：財政部沒出手都是笑死人

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

相關新聞

房市燙到政府出手 店面卻冷到乏人問津 台北商圈地王為何落難？

情持續延燒，卻燒出國內房市火熱，對比台北市一線商圈店面蕭條落寞，遭受電商和疫情雙重打擊，昔日擁有黃金身價的店面，已經榮景不再。

省更多！用電子帳單繳電費每期優惠減收提高至10元

為鼓勵用戶選用電子帳單，台電今（24）日表示，自明年1月起針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元，將...

聯邦快遞擴展亞太航空網絡 助小型企業掌握假期商機

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，已擴增了亞太地區的航班運載力，以處理空前的...

前財長許嘉棟發表新書「論經議策」 今年實現三心願

中央銀行前副總裁、財政部前部長、現為台灣金融研訓院榮譽顧問許嘉棟，把從1979年以來在報章雜誌上發表的評論性文章去蕪存菁...

台灣中油桃園煉油廠重油轉化工場 獲公共工程金質獎

代表公共工程界最高榮譽的第20屆「公共工程金質獎」今天頒獎，台灣中油公司桃園煉油廠「重油轉化 (RFCC)工場旋風分離器...

防弊！勞動基金監理會今召開 勞團要求強化委員查核權

勞動基金弊案爆發後，勞動基金監理會今首度召開例行會議，全產總、全國金融業工會聯合總會、北市產總等勞團於會前召開記者會，高...

打房衝擊都更危老重建？ 央行：不受影響

針對部分媒體報導，全國商總不動產委員會謝主委坤成表示，中央銀行四大打房措施將打擊危老重建與都更案件進行，央行今天特別發文...

央行罕見澄清：都更及危老重建不受央行房市管制限制

中央銀行今（24）日發布澄清稿重申，都更及危老重建等案件，不受央行不動產抵押貸款業務規範限制。

口罩實名制降價、基本工資調漲 元旦7項新措施

行政院今公布明年元旦7項新措施，包含基本工資調漲及基本生活費調增、農民退休儲金及農業保險補助上路、國中小營養午餐加碼補助...

無薪假增563人！ 旅行、運輸業都在此 北市淪災區

勞動部今天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施無薪假的事業單位有531家、6498人，比上期增加81家、563人...

勤業眾信預測明年大趨勢 聚焦遠距視訊看診、數位實境

勤業眾信聯合會計師事務所今（24）日發布勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》（Deloitte TMT...

行政院整理七項惠民措施 明年元旦上路

2021年元旦將屆，行政院盤點初將實施的七項「惠民措施」，包括基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

勞金局炒股案 傳有百億退佣

大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

六都租屋調查：桃園好便宜 台南包租公最好賺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。