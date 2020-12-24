永慶葉凌棋：繼政府打炒房後 明年房市還有三大變數

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年受到新冠疫情影響，全球經濟除了中國、台灣幾個少數國家正成長外，各主要國家經濟大都呈現負成長，隨著疫苗出世、美國總統大選已底定，不確定因素減少，加上今年經濟低基期的關係，市場預期2021年全球經濟強力反彈，但若反彈減弱或延遲以及疫情對經濟破壞加劇，都會讓全球金融市場大幅震盪，連帶影響房市表現。

此外，今年使照量維持2019年水準，仍是高檔，而住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，未來二、三年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意。加上今年房市炒風有死灰復燃的跡象，政府積極調控房市，祭出一連串「打炒房」措施，房市回歸供需基本面，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。因此，金融震盪、市場新增供給以及房市政策將是影響2021年房市三大變數。

葉凌棋說明，政府「打炒房」不「打房」，顯示政府以打擊投機炒作為主要目標，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。

葉凌棋說明，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，預期2021年房價呈「平盤整理至緩漲」格局。而在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有金融震盪、市場新增供給多以及房市政策等變數，買氣難有爆發性擴量，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量預估約在32.5-33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3%。