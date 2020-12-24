聯邦快遞擴展亞太航空網絡 助小型企業掌握假期商機

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，已擴增了亞太地區的航班運載力，以處理空前的包裹量，在假期旺季期間為客戶提供服務。

聯邦快遞表示，假期旺季期間為客戶提供服務包括：

· 與2020年3月相比，聯邦快遞大幅度地增加每週橫跨太平洋的航班班次。

· 過去六個月內，聯邦快遞亞太地區網絡一直處於高峰營運狀態。

· 聯邦快遞多增加了亞洲與歐洲間的航班以及從亞洲飛往澳洲的航班。

· 除了現有的近60萬名團隊成員，聯邦快遞預計在旺季期間增加7萬名季節性員工。

在過去幾年，電子商務的快速增長推動了需求的重大轉變，並將持續帶動2020年假期旺季間的貨量。以亞太地區來說，區域內11個國家的線上零售額預計將從2019年的1.5兆美元成長到2024年的2.5兆美元。

根據麥肯錫公司（McKinsey＆Company），全球疫情加速了消費者數位互動的程度近四年。隨著消費者急劇轉移到線上通路，企業也因應其轉變做出調整，其中又以亞洲企業處於領先地位。與全球平均水平七年相比，亞洲數位化產品的創建速度已躍升了十年。

亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「在聯邦快遞，我們協助客戶事先做好準備，以滿足他們的運輸需求，並在一年中最繁忙的時期之一持續拓展業務。我們將這段期間稱為「物流馬拉松（Shipathon）」。電子商務的重要性日益提高，這意味著中小企業可以跨越本地與國內需求，吸引新的跨境及國際客戶，且節省下開設實體商店的投資成本可增加收入。這是加速業務復甦的方式，我們正與商家和小型企業積極合作，確保他們已經準備好並擁有正確的工具，使他們的客戶對貨件有更多的掌握。」

在假期旺季這段充滿挑戰的時刻，聯邦快遞亦準備好為我們的客戶提供最好的服務。

聯邦快遞全球操作控制中心（FedEx Express Global Operations Control Center, GOCC）是其公司內全年無休的神經中樞。全球數百名專員每天透過追蹤數千趟航班和貨車，以協調數百萬個貨件的行蹤。GOCC團隊精通於制定應變計劃，以避免因天氣、機械問題或交通所造成的延誤。

在隸屬於GOCC的氣象部門內，聯邦快遞團隊擁有15名全職氣象學家，是快遞業中最大的內部氣象部門，在美國的航空公司當中則屬第二大。