台電「電子帳單」賺回饋 電費減收優惠加碼到10元

台電例行環保減碳，明年1月份起將針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元，將無紙化省下的成本回饋給用戶，希望更多民眾一同加入無紙減碳行列，朝「帳單全面無紙化」的目標前進。

台電表示， 多年來持續推廣電子帳單，目前已累計百萬用戶申請使用，一年可減少使用600多萬張紙，相當於少砍700棵大樹，減少碳排放約7,000公斤。

台電說明，台電公司自2004年起推出電子帳單服務系統，過去針對不印寄紙本的用戶，非代繳戶每期減收電費3元、代繳戶5元。隨著近年來申辦用戶數逐年成長，2020年相較2014年增加近一倍，達到百萬用戶規模，台電也同步減少更多紙張購買、印製、郵寄等費用及用戶要求補發、重寄等人工作業成本。

台電指出，不論是申請新設電子帳單、或是已申請但想取消印寄紙本帳單的民眾，都可到台電公司網站（https://ebpps2.taipower.com.tw）或全國各台電服務據點臨櫃辦理，即可享受每期電費減收10元的優惠。近年來台電APP、行動支付等數位服務不斷強化升級，提供用戶不受時地限制的e化繳費方式，搭配電子帳單的使用，讓民眾不僅省時、省力、還能省錢做環保。