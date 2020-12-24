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前財長許嘉棟發表新書「論經議策」 今年實現三心願

聯合報 / 記者應翠梅╱台北即時報導
許嘉棟今年有三件得意的事，一是兒子終於在他多年催婚下成家；二是不久前又抱了孫子，當了阿公。再加上出書，這三個心願都在今年實現。記者應翠梅╱攝影
許嘉棟今年有三件得意的事，一是兒子終於在他多年催婚下成家；二是不久前又抱了孫子，當了阿公。再加上出書，這三個心願都在今年實現。記者應翠梅╱攝影

中央銀行前副總裁、財政部前部長、現為台灣金融研訓院榮譽顧問許嘉棟，把從1979年以來在報章雜誌上發表的評論性文章去蕪存菁後，彙整成「論經議策」一書，分上、下兩册，由台灣金融硏訓院出版，今天舉行新書發表會。

許嘉棟在致詞時說，他今年72歲，72是好數字，像是孫悟空72變。在今年，他有三件得意的事，一是兒子終於在他多年催婚下成家；二是不久前又抱了孫子，當了阿公。再加上出書，「這是集結40年來才寫出來的書」。這三個心願都在今年實現。

這兩本新書是許嘉棟過去40年來發表在報章雜誌上的文章，總共103篇，以他專長的貨幣金融為主。許嘉棟說，出書的動機有三點，一是應用所學來解析經濟問題與對策，二是本於對社會的關懷，善盡學者的言責，三是增進國人正確的經濟觀念。

另外，許嘉棟說，很多人都說年紀大的人要放下，他想在淡出前總要對過去做點結束，所以上冊還加了他個人的生涯憶往，裡面有些他個人的小故事及家居生活。

許嘉棟在美國史丹福大學取得經濟學博士回台之後，先是在中央研究院擔任經濟所所長，早期研究民間借貸、利率及金融自由化。之後重心放在研究台灣的金融制度，他說，台灣想做金融中心，但規劃多年無成，主要在於制度面難改。近期他關懷的層面是台灣所得分配及薪資偏低問題。

許嘉棟在致詞時，特別感謝家人的包容，因為他多年來忙於工作，不太管家裡的大小事。太太及兒子今天都參與新書發表會，太太全程在台下聆聽，兒子則負責拍照及錄影，共同分享許嘉棟出書的喜悅。

許多金融界的重量級人士參加今天新書發表會，包括前行政院副院長邱正雄、國發會前主委陳添枝、經建會前主委薛琦、國票金控董事長魏啟林、台灣金融研訓院董事長吳中書、央行副總裁嚴宗大等人。

許多金融界的重量級人士參加許嘉棟新書發表會，左起依序是前財長李庸三、前國發會主委陳添枝、前行政院副院長邱正雄、余範英、侯金英、國票金董事長魏啟林、前經建會主委薛琦、台灣金融研訓院董事長吳中書、前教育部長黃榮村、央行副總裁嚴宗大等人。記者應翠梅╱攝影
許多金融界的重量級人士參加許嘉棟新書發表會，左起依序是前財長李庸三、前國發會主委陳添枝、前行政院副院長邱正雄、余範英、侯金英、國票金董事長魏啟林、前經建會主委薛琦、台灣金融研訓院董事長吳中書、前教育部長黃榮村、央行副總裁嚴宗大等人。記者應翠梅╱攝影
中央銀行前副總裁、財政部前部長、現為台灣金融研訓院榮譽顧問許嘉棟集結40年來的評論彙整成書，今天舉行新書「論經議策」發表會。記者應翠梅╱攝影
中央銀行前副總裁、財政部前部長、現為台灣金融研訓院榮譽顧問許嘉棟集結40年來的評論彙整成書，今天舉行新書「論經議策」發表會。記者應翠梅╱攝影

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