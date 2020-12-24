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生華科攝護腺癌新藥CX-5461 獲美FDA核准執行臨床

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（24）日宣布，公司所開發以合併用藥治療攝護腺癌的新藥Pidnarulex（CX-5461），正式獲美國食品藥物管理局（FDA）核准通過執行臨床試驗，主因其新穎藥物機制具一藥治多種癌症的潛力。

生華科表示，CX-5461為市場首見的DNA損傷反應（DDR）新穎機制的小分子標靶藥物，用於治療具特定基因缺損的腫瘤細胞，可透過合成致死作用，加速腫瘤細胞凋亡。

該公司舉例，PARP抑制劑為第一代DDR機制藥物，目前已經有四個PARP抑制劑被美國FDA核准，分別用於治療具BRCA1/2基因缺損的卵巢癌、乳癌、胰臟癌和攝護腺癌患者迄，但目前臨床上最大的挑戰是抗藥性的產生，超過40%具BRCA1/2基因缺損的病患，對PARP抑制劑的治療沒有療效。

此外，PARP抑制劑須用於對如鉑類化療藥物敏感的癌症患者才具療效，如患者對化療藥物發展出抗藥性，也同樣面臨無藥可用。

生華科表示，在前一階段的人體臨床試驗，已經看到CX-5461對具特定基因缺損的多種癌症展現初步療效，且半數以上收案病患，對鉑類化療藥物產生抗藥性，在無其他治療藥物選擇下，CX-5461仍具療效。

生華科接下來規劃在美國和加拿大開展的臨床試驗，將事先篩選具致病性特定基因缺損（如BRCA1/2 、PALB2）或其他基因同源重組缺陷的多種癌症病患，希望能加速驗證CX-5461的有效性，爭取下一階段執行以取得藥證的未定性腫瘤臨床試驗，加速CX-5461開發成功，提供未被滿足醫療需求的癌症病患一項有效解決方案。

CX-5461為新一代DDR機制，相較之下不容易產生抗藥性，且在多項臨床前研究，不論單獨用藥或是合併PARP抑制劑，皆具成為PARP抑制劑救援藥物潛力。根據Global Data統計，三個主要的PARP抑制劑在2019年的全球市場營收16.4億美元；根據Coherent Market Insights Analysis (2020)資料，預測2019-2027年的複合年均

成長率為24.5%，市場想像空間大。

癌症

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