省更多！用電子帳單繳電費每期優惠減收提高至10元

為鼓勵用戶選用電子帳單，台電今（24）日表示，自明年1月起針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元，將無紙化省下的成本回饋給用戶，希望更多民眾一同加入無紙減碳行列，朝「帳單全面無紙化」的目標前進。

台電力行環保減碳，多年來持續推廣電子帳單，目前已累計百萬用戶申請使用，一年可減少使用600多萬張紙，相當於少砍700棵大樹，減少碳排放約7000公斤。

台電進一步指出，自93年起推出電子帳單服務系統，過去針對不印寄紙本的用戶，非代繳戶每期減收電費3元、代繳戶5元。隨著近年來申辦用戶數逐年成長，今年相較103年增加近一倍，達到百萬用戶規模，台電也同步減少更多紙張購買、印製、郵寄等費用及用戶要求補發、重寄等人工作業成本。為了感謝民眾申辦電子帳單，並呼籲更多人為節能減碳貢獻一己之力，110年1月份電子帳單減收優惠無論是否代繳戶，將一律提高到10元，讓台電及民眾都能省荷包做環保。