聽新聞
test
0:00 / 0:00
省更多！用電子帳單繳電費每期優惠減收提高至10元
為鼓勵用戶選用電子帳單，台電今（24）日表示，自明年1月起針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元，將無紙化省下的成本回饋給用戶，希望更多民眾一同加入無紙減碳行列，朝「帳單全面無紙化」的目標前進。
台電力行環保減碳，多年來持續推廣電子帳單，目前已累計百萬用戶申請使用，一年可減少使用600多萬張紙，相當於少砍700棵大樹，減少碳排放約7000公斤。
台電進一步指出，自93年起推出電子帳單服務系統，過去針對不印寄紙本的用戶，非代繳戶每期減收電費3元、代繳戶5元。隨著近年來申辦用戶數逐年成長，今年相較103年增加近一倍，達到百萬用戶規模，台電也同步減少更多紙張購買、印製、郵寄等費用及用戶要求補發、重寄等人工作業成本。為了感謝民眾申辦電子帳單，並呼籲更多人為節能減碳貢獻一己之力，110年1月份電子帳單減收優惠無論是否代繳戶，將一律提高到10元，讓台電及民眾都能省荷包做環保。
台電指出，不論是申請新設電子帳單、或是已申請但想取消印寄紙本帳單的民眾，都可到台電公司網站（https://ebpps2.taipower.com.tw）或全國各台電服務據點臨櫃辦理，即可享受每期電費減收10元的優惠。近年來台電APP、行動支付等數位服務不斷強化升級，提供用戶不受時地限制的e化繳費方式，搭配電子帳單的使用，讓民眾不僅省時、省力、還能省錢做環保。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言