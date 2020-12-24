國民年金110年漲保費 270萬人每月多付55元

因應國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，衛福部將從110年1月1日依法調高保險費率至9.5%。受影響者共302萬人，其中270萬人每個月多付55元。

衛生福利部社會保險司長商東福日前受訪表示，為讓國民年金保險基金財務更為健全穩定，並符合世代公平原則，且因國保開辦時費率調得較低，依法每2年就會評估調漲，但若保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，就不會調高。

依據109年9月完成的國保財務精算結果，國保成本費率為20.24%，精算評價日（108年10月1日）的基金餘額新台幣3653億元，僅足支付未來保險給付至119年（僅足支應11年），不足以支付未來20年保險給付（9262億元）。

近年國保財務精算結果，基金餘額都不足支付未來20年給付，因此都必須依法調整，國保迄今已經完成第6次精算作業。

商東福說，規定保險費率應調高0.5個百分點，由原來的9%調整為9.5%。國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加約16.9億元。

以109年6月份被保險人數318萬人計算，政府全額補助的低收、重度身心障礙共16萬人完全不受費率調漲影響。

至於受影響人數，商東福說，會有302萬人保費須多繳，其中270萬一般身分者，每個月多繳55元；中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者（自付30%至60%）每人每月自付保險費將增加27至42元。