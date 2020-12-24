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行政院整理七項惠民措施 明年元旦上路

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
因應明年基本工資從23800元調升至24000元，明年1月1日起也同步修正「投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，預估勞保逕調人數約288萬餘人、勞退逕調人數約116萬餘人。記者葉冠妤／攝影
因應明年基本工資從23800元調升至24000元，明年1月1日起也同步修正「投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，預估勞保逕調人數約288萬餘人、勞退逕調人數約116萬餘人。記者葉冠妤／攝影

2021年元旦將屆，行政院盤點初將實施的七項「惠民措施」，包括基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免徵營業稅，以及口罩實名制增量降價等。

行政院綜合業務處在行政院會報告指出，2021年元月實施之惠民措施，包括：一、勞工基本工資調漲，月薪由2萬3,800元調整至2萬4,000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠，

二、農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。

三、農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病、市場風險納入，持續提供三分之一至二分之一的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元，穩定農民收入。

四、國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。

五、基本生活費調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。

六、圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，110年1月起受理申請。

七、口罩實名制增量降價，由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。

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