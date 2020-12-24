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北市無薪假大增 較上一期增66家、500人

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勞動部今（24）日公布新一期無薪假統計，實施家數計531家，實施人數6,498人，較上一期增加81家、563人。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這一期幾乎都增加在台北市，主要受境管影響。」

黃維琛說，台北市這一期增加66家、500人。實施家數由上一期的86家，增加到152家；實施人數由766人增加到1,266人。

以各縣市來說，最新一期只有台北市和桃園市實施無薪假人數破千人。兩市明顯的都是受到境管的影響。

黃維琛說，以行業別來看，新一期的無薪假主要增加在支援服務業、運輸倉儲、批發零售三個行業。支援服務業主要是增加在旅行社，依然出不了團；運輸倉儲是因外國籍航空公司也實施無薪假； 而批發零售除了一般的零售業之外，新一期也看到精品受到衝擊。

黃維琛指出，目前所說的境管影響，是指國內的境管。至於新冠肺炎病毒出現突變品種，可能引發國外的境管新措施，勞動部正密切注意中，「如果國外的消費者減少出門，減少消費，會衝擊國內的製造業，這種情況今年我們已經碰到過。」

就趨勢看，雖然這一期無薪假人數逆勢上升，黃維琛視為波動而已，一期和一期間，總會有跳動。但從一個月、一個月的大趨勢，仍呈下降走勢。

無薪假

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