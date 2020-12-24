響應健康永續 建築產業領袖攜手打造以人為本居住環境

因疫情擴散，全民對空氣品質及相關健康意識逐漸覺醒，加速台灣建築產業銜接國外趨勢：健康建築。為響應政府防疫措施，台灣建築中心、台灣幸福建築協會、台灣永續能源環境專業協會、國際WELL建築研究院（IWBI）共同主辦，啟動「健康永續的下世代住居環境推廣會」，協助台灣建築及相關產業響應健康建築規範。

由內政部次邱昌獄常務次長帶領台灣相關企業如和泰興、台達電、寶舖建設、台北101及各大公協會代表，台灣建築中心、台灣幸福建築協會、台灣永續能源環境專業協會及中華民國全國建築師公會共同參與，進行台灣健康建築台灣幸福建築的宣誓儀式，代表台灣企業逐漸重視並積極響應健康建築運動，不論是從新技術研發，系統整合到材料家具的標準訂定，到場域驗證等措施著手。

會中辦理4家健康建築白金級場域授牌典禮(獲獎場域：元宏聯合建築師事務所、孕學林產後護理之家、人之初產後護理之家-敦化館、人之初產後護理之家-中山館)及5家建築材料國際認可頒證儀式(申請單位：國碳科技股份有限公司、恩凱實業有限公司 環球水泥股份有限公司、勝宏實業股份有限公司、 展菱科技工程股份有限公司)及針對健康家具的檢測服務進行預告。

台灣三大檢測認證機構TABC台灣建築中心、SGS台灣檢驗科技股份有限公司及ETC台灣商品檢測驗證中心更進行了健康建築檢測認證大聯盟MOU簽署，為國人的健康居住空間把關，期許活動結束後，可從基礎工作開始建構符合國際認證之台灣健康建築、幸福的居住環境。

台灣幸福健築協會總顧問江哲銘教授分享了近50年全球建築領域的變化，強調WELL引領健康建築運動在現代的重要性，呼籲在場建築界代表們積極響應，並預測未來如何透過建築影響心靈層面會是下一個重點。

內政常務次長邱昌嶽表示對健康綠建材和健康傢具的期許，從源頭管制是最有效解決室內有毒氣體污染進而維持建築環境健康安全的方法，需要建築全生命週期每個環節的積極參與。

IWBI亞洲區高級總監張為舜表示看到台灣這麼多業界領袖們雲集一堂，在各自的領域通過打造以人為本的健康建築和健康社區而提升人們的健康福祉，IWBI為此深表欣慰，「我們相信這樣強大的產業支持，勢必促使WELL迅速成為協助台灣發展健康建築的有效工具。」