服務業無薪假惡化 整體攀升至531家、6,498人

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。服務業無薪假惡化，目前實施無薪假有531家、6498人，以旅行社、批發零售業增加最多。

勞動部今日發布統計指出，製造業有130家、2,740人實施無薪假，較上一期增加3家、33人。

其中，金屬機電業目前實施無薪假有71家、1450人，一周內增加2家、165人。民生工業現實施無薪假有21家、285人，一周內則減2家、156人。

服務業方面，批發零售業目前有180家、1,383人實施無薪假，較上周增31家、197人；運輸倉儲業則有家43、1,249人實施無薪假，較上周增加8家、82人。

支援服務業（含旅行社）目前則有101家、660人實施無薪假，較上周增加33家，256人，反映旅行社受到邊境管制衝擊。

勞動部表示，因邊境管制持續，運輸倉儲業及支援服務業無薪假情勢仍要持續關注。

勞動部表示，本次增加81家，人數增加563人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。