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員工盤點公司財務疏失遭扣薪 雇主最高挨罰百萬元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
若雇主擅自扣押員工薪水，恐違反《勞動基準法》，最高可裁處100萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供
若雇主擅自扣押員工薪水，恐違反《勞動基準法》，最高可裁處100萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供

北市勞動局發現，有不肖百貨業、餐飲業的公司竟規定，員工須定期盤點公司財產，若經查因盤點疏失，導致公司受到損害者，將抵扣薪資做賠償，令不少員工直呼「不合理！」勞動局長陳信瑜表示，若雇主擅自扣押員工薪水，恐違反《勞動基準法》，最高可裁處100萬元罰鍰。

勞動局近期審核工作規則案件時，發現百貨業、餐飲業等公司，會在工作規則中訂定盤點責任歸屬，例如「本公司員工須定期盤點公司財產，若經查有疏失致公司受有損害者，則抵扣部分工資以玆賠償；員工盤點失責致公司受損者，應負全額損害賠償責任。」

「雇主擅自扣押員工薪水，最高可罰100萬元！」陳信瑜強調，依據《勞動基準法》第22條及第23條規定，勞工工資應按時並全額給付，這些公司的工作規則內容須符合《勞動基準法》等相關規定，雇主不得因員工盤點疏失逕而擅自扣薪或延遲發薪，否則屬違法。

不過，陳信瑜也說，員工仍應盡謹慎、負責的工作態度，「雇主並非全無要求損害賠償的權利」，可經由勞資雙方共同釐清疏失責任，且經確實查明事證後，合意訂定雙方負擔比例；在未經協商或未徵得員工同意下，雇主則擅自抵扣工資，顯然是違法。

「公司訂定的內容，不得逾越法令規定，勞動局會嚴格把關，守護勞工權益！」陳信瑜呼籲，按《勞動基準法》第70條規定，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應針對工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示。

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