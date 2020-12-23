雙11創下電商業績歷史新高 百貨業打回原形

新冠肺炎疫情期間宅經濟崛起，加上雙11檔期各電商業者拚優惠，讓電商11月業績創下歷史單月新高；不過反觀週年慶檔期結束的百貨業，則在「補血」4個月後又出現負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，供貨端零售業者坦言，電商確實賣得比實體店好很多，同時民眾開始愛用電商，對百貨業也發生排擠效應。

據經濟部統計，零售業11月營收3524億元，創歷年同月新高，年增2.5%。主因包括雙11檔期讓電商業績大爆發，電子購物及郵購業營業額年增兩成之多，非店面零售業單月營業額363億元，更創下歷史新高；以及汽機車零售業由於新款熱銷，汰舊換新補貼將到期、刺激買氣，年增11.2%，便利商店、量販店也各年增10.9％、8%等。

不過，過去4個月因逢節慶加上周年慶活動，買氣飆升的百貨公司業者，在周年慶結束後，結束連4個月正成長，11月營業額年減0.4%，全年業績還未轉為正成長。黃偉傑指出，據百貨、電商的供貨源頭，如布疋及服飾零售業者表示，疫情以來，供貨到電商的確賣得比百貨好上許多，而電商與百貨之間也顯見排擠效應，造成百貨業客源流失。

11月餐飲業營業額644億元，創歷年同月新高，年增0.8%，其中餐館業因業者推出新品牌、擴增營業據點等，年增2.3%，但是現在國內疫情疑慮再起，統計處表示，可能限縮商機，尤其以宴會型餐館影響最嚴重，自疫情2月爆發以來，一般餐館業者業績早就在暑假開始轉正，宴會型餐館卻持續深陷負成長陰霾。

批發業方面，11月批發業營業額為9420億元，創歷年同月新高，年增8.5%。例如機械器具批發業因手機和相關零組件需求暢旺、遠端應用需求持續，業績年增17.2%。

展望全年三業狀況，黃偉傑說，國內防疫升級、疫情疑慮，可能都會讓零售業、餐飲業受影響，影響程度會有多大則難以預測，統計處預估，批發業全年約年增1.8至2.1%、零售業年增0.1至0.3%、餐飲業則年減4.5到4.3%。