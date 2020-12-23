全科會閉幕 沈榮津：落實四大策略、實現台灣2030願景

行政院副院長沈榮津今（23）日於「全科會」閉幕致詞時表示，此次大會以「創新、包容、永續」為台灣2030願景，會議落幕不是終點，是下階段工作的起點，行政院各部會將共同攜手合作，發揮最大執行力，落實國家的人才培育、基礎科研、經濟發展及安居家園等關鍵策略，實現台灣2030願景。

第11次全國科學技術會議今日閉幕，行政院指出，沈榮津聽取包括「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」、「安心社會與智慧生活」等四個議題。

沈榮津指出，主辦如此規模的科技會議須耗費許多人力物力，從會議資料也能感受同仁用心，會議議題及出席的產官學研各界均相當務實切合，他代表行政院感謝各界參與及辛苦的工作人員，讓會議圓滿成功。

有關「人才與價值創造」部分，沈榮津表示，日本政府因為少子女化，提出許多競才計畫，台灣也相當重視，蔡總統特別關心「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（創新條例）草案進度，希望透過突破性作法、國家資源，吸引與國際接軌的優質人才來臺。

在「科研與前瞻」部分，沈榮津指出，高科技研發創新涉及國家未來競爭力，包括5G、AI及下世代半導體等。經濟部啟動「高科技研發中心-大A+計畫」，引進國際前瞻技術，與國內廠商形成策略聯盟夥伴，共同研發創新。

針對「經濟與創新」領域，沈榮津表示，近期國際大廠紛把數位轉型的解決方法引入台灣，例如Microsoft、Facebook、Amazon Web Services （AWS） 等等，他們期待與國內各種不同類型的產業合作，在既有的IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）上發展SasS（軟體即服務）。 沈榮津說，上述廠商也在台灣的產業平臺進行測試驗證，萃取出最佳化參數，形成最佳解決方案，政府期待這樣的合作模式可以成為一種成功典範，讓台灣的各行各業都可以與國際大廠一起分享硬體、軟體與服務的價值。

有關「安心社會與智慧生活」部分，沈榮津表示，除健康照護、資通安全、安居家園及智慧生活，核電廠除役也可藉此機會產業化，因為核一、核二、核三電廠的相繼除役已達經濟規模，在地試驗後，亞太核能市場差不多也有除役商機，如同綠能產業的歐洲開發商在台灣設置風場，進行場域測試後，可開發亞洲其他風場。

沈榮津指出，瑞士世界經濟論壇（WEF）上周發布「2020年全球競爭力報告特別版」指出，因應後疫情時代，各國經濟復甦與轉型須重視永續性、包容性，同時善用數位創新科技，推動新經濟模式。這與本次大會以「創新、包容、永續」為2030台灣願景的理念不謀而合，顯示台灣的科技發展政策不僅能在地扎根，且能順應國際趨勢。

沈榮津表示，WEF並提及後疫情時代的新經濟體系須重視人力資本、創新生態系、市場與環境便利性，也扣合本次大會的四個目標：一是因應未來職能需求變化，必須以精兵思維，確保人才供給無虞；二是因應科技跳躍發展與全球競爭，必須以戰略思維發展科技，並提升企業競爭力；三是因應產業轉型勢在必行，必須以革新思維，提升各界投入新創的誘因，促進產業價值創造推陳出新；四是因應氣候變遷與人口結構變化，必須以預應思維強化社會應對各式風險，同時導入數位科技打造安居家園。

沈榮津強調，科技與國家競爭力息息相關，科技發展重點除了要在過去產業根基跳躍升級，還要從「以人為本」的核心價值出發，聚焦各界需求，推動關鍵策略。 第一是加強育才競才、鼓勵終身學習，滿足未來產業人才需求；第二是布局戰略科技、提升成果效益，滿足未來科研能量的需求；第三是推動數位創新、落實循環永續，滿足未來產業轉型需求；第四是照顧民眾健康，厚實社會韌性，滿足未來安居生活的需求等。

沈榮津表示，本次全國科學技術會議以「創新、包容、永續」為台灣2030願景，將接續政府重大政策與發展方向，來滿足未來社會需求為目標，無論是「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」及「安心社會與智慧生活」等議題，都是基於為人民服務，提升全齡生活品質的使命感，透過跨部會、跨領域專家及公民的討論，凝聚未來國家發展共識，為全民福祉打造新的里程碑。