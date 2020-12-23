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經部：批發、零售預估全年度正成長 餐飲由紅翻黑

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
批發業營業額為9,420億元，年增8.5%，其中批發業最大漲幅為機械器具批發業，年增17.2%，為歷年同月新高。圖／經濟部提供
批發業營業額為9,420億元，年增8.5%，其中批發業最大漲幅為機械器具批發業，年增17.2%，為歷年同月新高。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（23）日公布11月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發、零售、餐飲業11月均維持正成長。但根據經濟部統計處預估今年全年度營業額，批發業全年度坐穩正成長；零售業擦邊球過線，年增0.1%至0.3%；餐飲業則因為今年初跌幅太大，預估年減約4%，幾乎咬定全年營業額翻黑。

經濟部統計處表示，批發業營業額為9,420億元，年增8.5%。統計處分析，批發業最大漲幅為機械器具批發業，年增17.2%，為歷年同月新高，主因為手機及其相關零組件需求增加。另外，綜合商品批發業，年增13.6%，統計處副處長黃偉傑解釋，這是因為歐美疫情關係，民眾在家隔離就會添購一些器具修繕、裝飾家裡。

零售業方面，11月營業額為3,524億元，年增2.5%。其中，非店面零售業受惠到雙11檔期加碼促銷，營業額來到363億元，年增為16.2%，創歷年新高。汽機車零售業因新式車款熱銷，以及汰舊換新補貼政策即將於明年1月到期，買氣激增所致，年增11.2%。

綜合零售業方面，百貨公司年減0.4%，主因為部分業者週年慶檔期與去年不同所致；超級市場因展店效應及購物節強力行銷，年增5.8%；便利商店年增10.9%，主因門市擴增，加以鮮食及秋冬新飲品上市，推升消費需求；量販店年增8.0%，主因業者展店，加上購物節促銷活動挹注買氣。

餐飲業11月營業額則是644億元，年增0.8%。其中，餐館業年增2.3%，主因業者推出新品牌且營業據點擴增，加上受惠百貨公司週年慶集客效應；飲料店業因展店及促銷活動，加上天氣較冷帶動熱飲品需求，年增3.1%；外燴及團膳承包業年減26.1%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

展望未來，統計處表示，批發業將進入傳統春節鋪貨，零售業因耶誕、跨年商機，雙12網購促銷，以及天冷帶動冬衣及保暖設備需求，餐飲業適逢年底聚餐，以往年都屬於消費旺季。但因為今年國內疫情加劇，政府對於群聚規定及民眾擔憂，恐影響成長動能。

餐飲業 零售業

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