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電子、傳產雙旺 11月工業、製造業生產指數連十紅

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產指數為122.99，年增7.84%，其中，製造業生產指數124.97，創歷年單月新高，年增8.19%，倆倆達連十紅。。經濟部
經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產指數為122.99，年增7.84%，其中，製造業生產指數124.97，創歷年單月新高，年增8.19%，倆倆達連十紅。。經濟部

經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產指數為122.99，年增7.84%，其中，製造業生產指數124.97，創歷年單月新高，年增8.19%，倆倆達連十紅。統計處分析，11月資訊電子工業因iPhone新機拉升整體製造行情，傳統產業也因為原物料回升，終端需求回溫，撐起國內製造業產能。

經濟部也預估，12月工業生產指數有望年增達4.4%至7.5%，全年度工業生產指數預估，年增達6.7%至7.0%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，創歷年單月新高創歷年單月新高，是受惠到5G、高效能運算及遠距商機等應用需求暢旺，以及消費性電子新品，推升資訊電子工業生產。電子零組件業、積體電路業、液晶面板及其組件業均呈現雙位數成長，分別年增14.18%、17.86%、11.69%。

電腦、電子產品及光學製品業年增4.16%，主因COVID-19疫情帶動遠距應用服務相關設備需求持續強勁，但也因為筆記型電腦及手機鏡頭減產，抵銷漲幅。黃偉傑說明，筆電今年11月製造業下滑是因去年美中貿易戰來抬國內產能所造成基期比較；手機鏡頭則是因歐美高階鏡頭訂單縮減所致。

而傳統產業也不惶多讓，由於國際原物料價格調漲、終端需求增溫，因此廠商下單動能增強，機械設備業、汽車及其零件業、化學原材料業均呈現雙位數成長，分別年增13.77%、12.84%、11.52%。

展望未來，統計處預估，隨5G、物聯網、高效能運算及人工智慧等應用持續擴展，加上消費性電子新品與農曆春節前之備貨需求接續釋出，均可望推升製造業生產動能。但因近期全球肺炎疫情再起，部分管制措施重啟或趨嚴，加上美中貿易及科技爭端未解，國際經濟情勢不確定性仍高。

工業生產指數 手機鏡頭

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