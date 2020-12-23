疫情重創 北市今年多達142家企業歇業創新高

今年新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，北市勞動局統計，今年截至本（12）月18日止，已高達142件事業單位被認定有歇業事實，是歷年最高，其中較知名企業包括遠東航空、互立機電、豪昱營造、輕適能健身中心等。北市勞動局長陳信瑜表示，公司如已結束營業，若積欠勞工六個月內的工資、資遣費、退休金，可向勞動部勞工保險局申請墊償。

勞動局指出，認定有歇業事實的事業單位逐年遞增，2015年有53件，2016年92件、2017年126件、2018年133件、2019年139件；而今年12月18日止即達142件，是歷年之最，歇業的原因多為受疫情影響，或是企業本身經營不善、資金周轉不靈等。

勞動局表示，其中，較重大新聞案件包括，遠東航空股份有限公司自4月1日即歇業屬實，輕適能投資控股股份有限公司、輕適能運動顧問股份有限公司（輕適能健身中心）自2月28日歇業，互立機電工程有限公司8月11日歇業，豪昱營造股份有限公司8月24日歇業。

陳信瑜說，公司如已結束營業（人去樓空、大門深鎖），若積欠勞工六個月內的工資、資遣費、退休金，可經由勞工保險局予以墊償，墊償要件為，須經商業處解散公司登記，或由北市勞動局進行勞資爭議調解後，認定有歇業事實。

陳信瑜表示，若經確認公司已歇業，勞動局會核發歇業證明文件，此文件可辦理勞健保退保、申請就業保險失業給付及就業促進津貼，勞工朋友若已取得工資、資遣費及退休金之確定法定債權（通常須透過法院以支付命令或舉行簡易訴訟庭的方式確認），也可向勞工保險局申請墊償，如有任何工資墊償方面問題，可洽詢勞工保險局，電話：（02）23961266分機2921。

「勞工要保障自己的權益！」陳信瑜呼籲，如勞工遇有雇主惡意倒閉、未辦理解散公司登記，而積欠勞工工資，可先經工作地的主管機關勞資爭議調解後，再向公司登記地的主管機關申請歇業事實認定，如經認定屬實，將有利勞工向勞工保險局申請工資墊償。