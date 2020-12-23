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台南市公告土地現值調漲2.52% 近五年新高

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台南市地價評議委員會今（23）日通過明年公告土地現值，全市平均上調2.52%，漲幅為近五年新高。 記者游智文／攝影
台南市地價評議委員會今（23）日通過明年公告土地現值，全市平均上調2.52%，漲幅為近五年新高。 記者游智文／攝影

台南市地價評議委員會今（23）日通過明年公告土地現值，全市平均上調2.52%，漲幅為近五年新高，本次調幅超過2%以上有11個行政區，分別是位於原台南市區及周邊的東區、中西區、永康區、安平區、安南區、北區，位於南科周邊的麻豆區、善化區、安定區、新市區，以及沙崙科學城所在的歸仁區。市長黃偉哲表示，受南科效應帶動，對於快速開發地段及時反應調幅，一般地區仍僅微幅變動。

市長黃偉哲表示，台南各項公共建設顯著提升，南科擴充帶動就業效應，沙崙綠能科學城逐步成形，以及文化首都帶動觀光旅遊發展，台南已成為南方宜居城市的代表，內政部的住宅價格指數顯示，台南市的住宅價格漲幅為六都第一，其中市地重劃或區段徵收等整體開發地區不動產成交價上漲顯著。

本次公告現值調整須反應各個開發區環境改善效果，至於一般地區僅微幅變動，最重要的是「公告土地現值」是土地移轉及設定典權時課徵土地增值稅之依據，本次調整與民眾的地價稅負擔無關。

台南市統計108年9月至109年8月之地價調查期間，買賣交易33,616件，較去年同時期32,268件增加1,348件，增幅4.18%，在低利率資金充沛的大環境下，受到南科產業的磁吸效應，以及各項重大建設及開發區陸續辦理，台南市的不動產交易量持續增加，本次公告現值調整適度反映市價變動，其中新光三越中山店已第4度蟬聯地王，公告土地現值調升3.47%，調整後為每平方公尺32萬8千元（每坪約為108.4萬元），而全市最低土地則位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，與去年相同為每平方公尺32元（每坪約為106元）。

地政局長陳淑美說明，公告土地現值調整，除了反映市價上漲，也是落實平均地權、漲價歸公的作為，在目前房地合一所得稅制下，土地增值稅核課的漲價總數額可從房地合一稅課稅差額中扣除，實際上土地增值稅上漲對於全部交易課稅總額影響有限，公告土地現值適度調整，稅收可挹注市政建設，也有助於達成地利共享的目標。

陳淑美進一步補充，全市平均調幅雖然是2.52%，但扣除開發區的漲幅後，全市一般土地平均調幅為1.54%，舉例來說，本次漲幅前三大為東區6.22%、中西區4.38%及永康區4.01%，其中東區主要是平實營區重劃區調33%及南台南區段徵收區52%，永康的鹽行國中區段徵收區及物流轉運專區也分別調116%及73%，而中西區則是運河星鑽地區調163%，所以扣除整體開發區的漲幅後，東區、中西區、及永康區一般地區調幅為1.86%、1.38%及2.07%。

而麻豆區雖然以3.26%排名第4，但實際上是麻豆工業區市地重劃區調漲26%所致。整體而言，本次調整是一般地區微漲，對於公共設施建設完成的整體開發地區漲幅較大，反應公共建設完善、環境改善帶來地方繁榮的效應，兼顧民眾負擔，也極力維持賦稅公平。

開發區 房地合一

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