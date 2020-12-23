快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

施振榮：推動藝文展演創新生態 打造文化科技體驗經濟

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

文化科技的融合創新近年來已被列為政府跨部會推動的重點，今（23）日行政院科技會報辦公室特別委託文化科技發展聯盟及科文双融公司舉辦文化科技產業應用策略座談會，邀集政府相關單位、文化內容業者、文化科技業者、科技相關業者、文化場館等相關領域代表共同對話。文化科技發展聯盟召集人暨科文双融董事長施振榮表示，未來將扮演一個文化與科技產業的共創平台，期能產官聯手共同推動藝文產業生態新體驗。

施振榮指出，當前表演藝術面臨的困境，主要在於台灣市場規模太小，每一場演出複製的成本太高，加上研發、道具、前期投資往往無法回收。從微笑曲線來看表演藝術，目前台灣的表演藝術多偏向微笑曲線左端的內容開發，缺乏右端以市場目標為導向的創作思維，所以科文双融最主要的目標就是希望藉由科技的創新創價，引領永續經營的模式，提高其整體商業價值。

科文双融是台灣第一家以文化科技為核心業務的整合顧問與種子基金投資公司。主要核心精神是「價值共創，利益平衡」，期能以策略合作與結盟的形式推動，並以整合平台經營為導向，擴大市場應用規模，推動可複製與規模化的市場商業模式，打造並向國際輸出台灣文化科技實力。

科文双融自2019年底成立以來，積極投入文化科技的跨域整合，希望能為藝文產業建立新生態。在科文双融執行長黃宛華領軍下，已打造兩個藝文數位展演生態新平台—「双融域」以及「双融藝」。

「双融藝」是結合整合行銷、電子售票網來提供智能服務，建立藝文團體與消費者供需兩端互利的平台；「双融域」則在台北101，以5G、8K新科技來打造台灣最前瞻的數位展演平台，分別以8K、4K、2K投影機打造全沉浸式投影空間，以環場音效呈現身歷其境的真實效果，並整合智慧環控系統與5G專網，期望扮演數位展演整合創新服務平台。

施振榮並呼籲，要打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，未來台灣要在數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻，此外，再下一步就是在文化方面，目前慈濟與雲門在國際上都已為台灣建立起高位形象，未來藉由更多元的藝文數位展演國際化，相信將可讓台灣在東方矽文明做出進一步的貢獻。

數位新興科技正翻轉藝文生態，並帶來各種創新的應用，在此趨勢下，未來沉浸體驗新經濟，將帶動文化科技新興產業的發展。施振榮表示，也期待能藉由此次的座談，廣徵產業建言轉化為政策建議，進而落實政府「政策產業化」的目標，打造台灣「文化科技體驗新經濟」。

施振榮 生態

延伸閱讀

退休不只遊山玩水！陳亮恭：也要避免退休後「報復性養生」

施振榮／從醫療科技展看到東方矽文明曙光

施振榮：ICT+醫療 拚當第一

竹科40周年／施振榮：期待竹科在醫療、藝術文化作出貢獻

相關新聞

台印今協商零付費政策未有結論 兩周後再談

台灣與印尼兩國今上午11點就印尼移工零付費政策展開視訊協商會議，我方主談人勞動部常務次長林三貴會後表示，台印雙方今天僅就...

電子、傳產雙旺 11月工業、製造業生產指數連十紅

經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產指數為122.99，年增7.84%，其中，製造業生產指數124.97，創歷年單...

疫情重創 北市今年多達142家企業歇業創新高

今年新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，北市勞動局統計，今年截至本（12）月18日止，已高達142件事業單位被認定有歇業事實，是...

勞動基金弊案 綠委揭勞動部爛光光...不敢行政調查原因

勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文涉嫌炒股，弊案爆發至今將近一個月越燒越大，不只多名國民黨立委今在立院衛環委員會質疑勞...

歷年最高！北市今年有142家企業歇業

受到新冠肺炎疫情影響，台北市內有高達142家企業歇業，是歷年最高，包括遠東航空、互立機電等知名企業。勞動局長陳信瑜表示，...

布局疫後經濟發展 賴清德：朝五大面向招募國家隊

賴清德副總統今（23）日表示，為因應後疫情經濟發展，政府已做各種準備，未來將朝五大面向招募推動國家隊，包括高階研發製造中...

未展開勞動基金弊案行政調查？藍委：在掩蓋什麼？

勞動基金弊案越燒越大，延燒到代操的投信業者除復華投信，再傳統一投信也涉案。國民黨立委曾銘宗、蔣萬安今質疑勞動部長許銘春遲...

台灣麻煩了？ 他為張忠謀打下霸業根基 如今將成中國半導體龍頭二當家！

日前中芯國際被美國下重手制裁，但更令人震驚的是，內部「梁下蔣上」 的人事紛爭。兩位前台積大將的動向，在中國半導體產業將掀起什麼效應？對台灣又會造成什麼威脅？

公平會人事案通過委員會審查 高通案後續監督受關注

立法院經濟委員會今（23）日上午進行公平會人事提名案審查，包括主委、副主委及二位續任委員提名案，審查過程中聚焦於過去高通...

「我已經領年金了」 中高齡上工還有勞健保、勞退嗎？

中高齡勞專法上路，期待有許多中高齡勞工可以退而不休，再進入職場經驗傳承，其中明定企業可以定期契約僱用65歲以上高齡者，提...

影／台印移工零付費協商 許銘春：不接受印尼片面實施

台印雙方今天上午11點預計將就移工付費政策展開視訊協商會議，勞動部長許銘春今天在立法院受訪時表示，就我國立場，完全不能接...

新北塭仔圳7000間廠房找新家 租金、地價狂漲一倍

台商回流帶動廠辦需求，其中，新北塭仔圳市地重劃區，因有約7000間工廠有遷移需求，周邊廠辦市場更是火熱。全國不動產調查，...

熱門新聞

林文淵錯愕丟董座 關鍵在於王光祥憂心鋼鐵梟雄吃大同

傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

林文淵被請辭大同董座 王光祥難過地說「委屈他了」

擠掉林文淵 盧明光當上大同董座關鍵曝光

大同人事大地震 王光祥、林郭文艷大和解

華航、長榮航宣布 停飛往英國純載貨客機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。