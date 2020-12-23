全科會落幕 沈榮津強調台灣2030有三大願景

全科會今（23）日落幕行政院副院長沈榮津表示，本次科技會議以創新、包容、永續作為台灣2030願景，接續政府政策與方向，滿足社會需求與目標；科技部長吳政忠會後表示，未來科技不會只是有科技，還會與社會需求、經濟產業、環境永續結合。

第11次全國科學技術會議今日來到第三天也是最後一天，科技部表示，本次會議共有逾1,400人次到場參與，產業、政府機關與學研單位的參與人次分布為36%、28%與36%，大家一起集思廣益，讓科技政策更能契合產業想法及社會需求。

科技部表示，中研院院長廖俊智在專題演講中，和與會來賓分享基礎科學強化的重要性，以及基礎研究將如何協助台灣開創永續未來，呼應本次全科會所倡議「台灣2030—創新、包容、永續」之願景，作為政府訂定未來科技政策與國家科技發展方向的基礎。

科技部指出，本次大會設定的願景與討論的四大關鍵議題，與瑞士世界經濟論壇（WEF）「2020年全球競爭力報告特別版」的理念不謀而合，即各國因應後疫情時代的新經濟體系，必須更重視永續性、包容性，並要導入數位創新科技，從人力資本、創新生態系、市場與環境便利性等面向，推動新經濟模式，展現我國未來科技藍圖不僅立基產業優勢，回應各界需求，並能緊密扣合國際趨勢，邁向相同目標。

科技部指出，經過兩天熱烈討論，各項議題獲得許多重要共識，在人才與價值創造方面，必須強化女性人才培育與擴大科研活動參與機會，並檢視新興科技與未來產業需求，持續厚實我國教育能量；在科研與前瞻方面，必須建構穩健的創新生態體系，持續支持基礎研究，並加強需求驅動或核心價值驅動的科技研發，以及促進人文社科合作。

科技部表示，在經濟與創新方面，必須推動產業智慧化與數位經濟發展，促進產業升級轉型，並加強科研成果轉化力道，優化環境以協助新創；在安心社會與智慧生活方面，必須加強公私協力，共同提升我國產業資安防禦能量，並推動智慧健康照護，發展精準健康科技，提升全民健康福祉。

沈榮津在大會閉幕式致詞表示，本次會議以創新、包容、永續為台灣2030願景，將接續政府重大政策與方向，來滿足社會需求與目標，無論是人才與價值創造，科研與前瞻、經濟與創新及安心社會與智慧生活等議題，都是基於為人民服務，提升全民生活的使命感。沈榮津說，透過跨部會、跨領域的專家及公民討論，來凝聚未來國家發展共識，為全民福祉打造出全新里程碑，行政院各部會將共同攜手合作，發揮最佳執行力，來落實國家人才培育，還有基礎科研、經濟發展、安居家園等關鍵策略，實現創新、永續、包容的台灣，達成台灣2030願景。

吳政忠會後表示，未來2020年到2030年，會與社會需求、經濟產業、環境永續結合。他指出，過去台灣是OEM、ODM代工式經濟，以後應該是創新經濟，從2020年至2030年，讓科學技術不能只是科技。