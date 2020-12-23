去年員工年薪中位數揭曉 半數勞工年領不到49.8萬元
主計總處今（23）日公布2019年受僱員工全年總薪資中位數為49.8萬元，意即有半數的勞工，年薪在49.8萬元以下。
主計總處指出，去（2019）年工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為49.8萬元，平均每月約4.2萬元，較2018年增加1.64%。
主計總處指出，2019年工業及服務業全年總薪資第1十分位數為29.1萬元（平均每月約2.4萬元），較2018年增加4.10%；第9十分位數為117.9萬元（平均每月約9.8萬元），則增2.62%。
各年齡層以40至49歲者57.2萬元較高，未滿25歲及65歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為34.9萬元及40.4萬元較低；各教育程度以研究所程度者95.9萬元及大專程度者53.9萬元較高。
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