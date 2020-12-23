施振榮：搭建文化與科技共創平台 推動藝文產業新生態

文化科技的融合創新近年來已被列為政府跨部會推動的重點，今（23）日行政院科技會報辦公室特別委託文化科技發展聯盟及科文双融公司舉辦文化科技產業應用策略座談會，邀集政府相關單位、文化內容業者、文化科技業者、科技相關業者、文化場館等相關領域代表共同對話。文化科技發展聯盟召集人暨科文双融董事長施振榮表示，未來將扮演一個文化與科技產業的共創平台，期能產官聯手共同推動藝文產業生態新體驗。

施振榮指出，當前表演藝術面臨的困境，主要在於台灣市場規模太小，每一場演出複製的成本太高，加上研發、道具、前期投資往往無法回收。從微笑曲線來看表演藝術，目前台灣的表演藝術多偏向微笑曲線左端的內容開發，缺乏右端以市場目標為導向的創作思維，所以科文双融最主要的目標就是希望藉由科技的創新創價，引領永續經營的模式，提高其整體商業價值。

科文双融是台灣第一家以文化科技為核心業務的整合顧問與種子基金投資公司。主要核心精神是「價值共創，利益平衡」，期能以策略合作與結盟的形式推動，並以整合平台經營為導向，擴大市場應用規模，推動可複製與規模化的市場商業模式，打造並向國際輸出台灣文化科技實力。

科文双融自2019年底成立以來，積極投入文化科技的跨域整合，希望能為藝文產業建立新生態。在科文双融執行長黃宛華領軍下，已打造兩個藝文數位展演生態新平台—「双融域」以及「双融藝」。

「双融藝」是結合整合行銷、電子售票網來提供智能服務，建立藝文團體與消費者供需兩端互利的平台；「双融域」則在台北101，以5G、8K新科技來打造台灣最前瞻的數位展演平台，分別以8K、4K、2K投影機打造全沉浸式投影空間，以環場音效呈現身歷其境的真實效果，並整合智慧環控系統與5G專網，期望扮演數位展演整合創新服務平台。

施振榮呼籲，要打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，未來台灣要在數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻，此外，再下一步就是在文化方面，目前慈濟與雲門在國際上都已為台灣建立起高位形象，未來藉由更多元的藝文數位展演國際化，相信將可讓台灣在東方矽文明做出進一步的貢獻。