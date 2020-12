布局疫後經濟發展 賴清德：朝五大面向招募國家隊

賴清德副總統今(23)日表示,為因應後疫情經濟發展,政府已做各種準備,未來將朝五大面向招募推動國家隊,包括高階研發製造中心、半導體研發製造中心、5G、離岸風電、精準醫療等;他也歡迎台商回台投資,加入國家隊、加入發展國家的行列。

賴清德上午出席「亞洲台灣商會聯合總會第理監事聯席會議」開幕典禮時致詞表示,政府一方面防治疫情,另一方面也與大家一起拚經濟。

賴清德說,在防治疫情上,政府不僅籌組口罩國家隊,讓台灣安然度過危機,還可幫助外國,讓國際社會看到台灣的實力,具體展現「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的精神。

賴清德指出,下一階段防疫工作,政府在疫苗政策上,採取國際採購及國內研發併行,目前政府正在採購台灣所需的疫苗,可望明年有疫苗可以分階段施打,來保護國人。

賴清德表示,目前國內疫苗廠商的研發、生產及製造,都在順利進行中,中研院、國衛院也全力協助廠商,盼能從國內廠商取得所需的疫苗,未來也可以協助發展疫苗相關產業。

對於政府紓困政策,賴清德指出,現在立法院正在討論紓困3.0方案,包括弱勢民眾的照顧、資金紓困及薪資補貼等,振興經濟方面,政府也推出三倍券、農遊券等措施,經大家努力,台灣今年第3季GDP成長率為3.34%,全年約為2.54%,預計明年將超過3%。

賴清德表示,為因應後新冠肺炎的經濟發展,政府也做各種準備,第一就是成立高階研發製造中心,讓台灣機械、精密工業能更上一層樓,往航太或國防工業方面發展;第二是成立半導體研發製造中心,希望運用台灣半導體材料及設備支出分居全球第一、第二優勢,吸引世界的公司來台投資。

第三,是發展5G相關產業,目前政府除釋出頻寬、協助業界,也由企業專網領域切入,與國際大廠合作,希望未來在全球占有一席之地;第四是發展離岸風電相關產業;第五是在精準醫療、智慧醫療方面,台灣ICT產業非常發達,醫療水準在國際上也深受肯定,又有健保的大數據資料庫,因此,這也是台灣發展的方向。

賴清德強調,政府將針對這五大面向招募國家隊,他也代表蔡總統歡迎臺商回到台灣來投資,加入發展國家的行列、加入國家隊,不管是這五個面向或其他領域都非常歡迎。

賴清德指出,雖然疫情對台灣造成衝擊,但也因為政府防治得當,不僅守護國人健康,也贏得國際的尊敬,讓大家看到台灣的實力,展望新的一年,讓我們一起努力,團結合作,也歡迎台商回來建設台灣、發展台灣。