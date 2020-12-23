布局疫後經濟發展 賴清德：朝五大面向招募國家隊

賴清德副總統今（23）日表示，為因應後疫情經濟發展，政府已做各種準備，未來將朝五大面向招募推動國家隊，包括高階研發製造中心、半導體研發製造中心、5G、離岸風電、精準醫療等；他也歡迎台商回台投資，加入國家隊、加入發展國家的行列。

賴清德上午出席「亞洲台灣商會聯合總會第理監事聯席會議」開幕典禮時致詞表示，政府一方面防治疫情，另一方面也與大家一起拚經濟。

賴清德說，在防治疫情上，政府不僅籌組口罩國家隊，讓台灣安然度過危機，還可幫助外國，讓國際社會看到台灣的實力，具體展現「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的精神。

賴清德指出，下一階段防疫工作，政府在疫苗政策上，採取國際採購及國內研發併行，目前政府正在採購台灣所需的疫苗，可望明年有疫苗可以分階段施打，來保護國人。

賴清德表示，目前國內疫苗廠商的研發、生產及製造，都在順利進行中，中研院、國衛院也全力協助廠商，盼能從國內廠商取得所需的疫苗，未來也可以協助發展疫苗相關產業。

對於政府紓困政策，賴清德指出，現在立法院正在討論紓困3.0方案，包括弱勢民眾的照顧、資金紓困及薪資補貼等，振興經濟方面，政府也推出三倍券、農遊券等措施，經大家努力，台灣今年第3季GDP成長率為3.34%，全年約為2.54%，預計明年將超過3%。

賴清德表示，為因應後新冠肺炎的經濟發展，政府也做各種準備，第一就是成立高階研發製造中心，讓台灣機械、精密工業能更上一層樓，往航太或國防工業方面發展；第二是成立半導體研發製造中心，希望運用台灣半導體材料及設備支出分居全球第一、第二優勢，吸引世界的公司來台投資。

第三，是發展5G相關產業，目前政府除釋出頻寬、協助業界，也由企業專網領域切入，與國際大廠合作，希望未來在全球占有一席之地；第四是發展離岸風電相關產業；第五是在精準醫療、智慧醫療方面，台灣ICT產業非常發達，醫療水準在國際上也深受肯定，又有健保的大數據資料庫，因此，這也是台灣發展的方向。

賴清德強調，政府將針對這五大面向招募國家隊，他也代表蔡總統歡迎臺商回到台灣來投資，加入發展國家的行列、加入國家隊，不管是這五個面向或其他領域都非常歡迎。

賴清德指出，雖然疫情對台灣造成衝擊，但也因為政府防治得當，不僅守護國人健康，也贏得國際的尊敬，讓大家看到台灣的實力，展望新的一年，讓我們一起努力，團結合作，也歡迎台商回來建設台灣、發展台灣。