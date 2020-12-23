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未展開勞動基金弊案行政調查？藍委：在掩蓋什麼？

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安今質疑勞動部長許銘春遲不展開勞動基金行政調查。記者葉冠妤/攝影
國民黨立委蔣萬安今質疑勞動部長許銘春遲不展開勞動基金行政調查。記者葉冠妤/攝影

勞動基金弊案越燒越大，延燒到代操的投信業者除復華投信，再傳統一投信也涉案。國民黨立委曾銘宗、蔣萬安今質疑勞動部長許銘春遲未啟動行政調查，曾批評勞動部行政怠惰，蔣萬安更高聲質問「勞動部到底在怕什麼？掩蓋什麼？護航什麼？」許銘春則強調沒有行政怠惰。

許銘春今到立法院衛環委員會進行勞動基金檢討報告。曾銘宗問，報載在勞動基金弊案中涉貪的國內投資組前組長游迺文曾有兩度酒駕紀錄，為何都未依照公務人員規定送懲戒？官員回答，游員兩次酒駕都是在懲戒規定改制前所犯，一次是在2013年6月，另一次是在更早的經建會任職時期。

曾銘宗除追問許銘春為何遲不啟動行政調查，也要求許銘春向廣大勞工致歉、負起政治責任，許銘春則堅持依照目前檢調資訊，都是游迺文個人行為，讓曾銘宗直說「聽不下去。」

蔣萬安表示，部長宣稱目前勞動基金弊案進度都是從媒體得知，但除了司法調查，行政調查應該也一併進行，他細數總統府私菸案、普悠瑪事故、南方澳大橋斷裂事故都在司法調查同時，也啟動行政調查，私菸案的行政調查結果甚至早於司法調查揭露，已有如此多前例可遵循，就只有勞動部，面對勞動基金那麼大的弊案，到現在還不願意調查。

蔣萬安指出，勞動部一直宣稱偵查不公開，需待檢調調查結果，但據政風機構執行行政調查作業要點第17條「為釐清相關人員行政責任，得於不影響案件偵查及不違反偵查不公開原則下，經檢察官同意後，依本要點進行調查，以迅速查明行政違失責任。」

他質疑「勞動部到底在怕什麼？掩蓋什麼？護航什麼？」蔣萬安認為，刑事責任與行政責任不同，且各自獨立，弊案爆發若涉及督導不周等內部行政疏失，勞動部就應釐清行政責任。

對此，許銘春強調，之前勞動基金局發現游員行為異常時，就已經啟動過行政調查，當時未查到其他同仁涉案，現在就檢調所查來看，也都是游迺文個人行為，若隨便再啟動行動調查，恐怕對奉公守法的同仁不公平。

許銘春堅稱她有她的考量，勞動部並未行政怠惰，「可以做的時候，一定會來做。」

國民黨立委曾銘宗今批勞動部遲未就勞動基金弊案展開行政調查，是行政怠惰。記者葉冠妤/攝影
國民黨立委曾銘宗今批勞動部遲未就勞動基金弊案展開行政調查，是行政怠惰。記者葉冠妤/攝影

勞動部 勞動基金 蔣萬安

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