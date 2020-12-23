公平會人事案通過委員會審查 高通案後續監督受關注

立法院經濟委員會今（23）日上午進行公平會人事提名案審查，包括主委、副主委及二位續任委員提名案，審查過程中聚焦於過去高通案的處理過程，以及未來的處理方向。委員會於今日中午12點10分宣布審查完竣，此案通過委員會審查，將送入院會報告並表決。

四位公平會委員任期即將於明年1月31日屆滿屆滿，其中現任主委黃美瑛未續任，行政院提名現任經濟部商業司長李鎂擔任新任主委；前副主委彭紹瑾日前請辭投入桃園市長選舉，行政院提名中原大學財法系教授陳志民出任副主委一職；郭淑貞、洪財隆兩位現任委員則受提名續任。

上午委員會審查過程中，多位立委針對高通案提出質詢，李鎂表示，據她瞭解，高通公司與公平會已達成訴訟和解，公平會將依據和解的內容，監督高通公司落實承諾。

陳志民指出，若高通公司未來沒有落實與公平會的和解承諾，公平會應會重新訴諸法律，或以商業仲裁為手段。

至於曾參與高通案審查的二位現任委員，郭淑貞表示，高通公司的專利授權模式是否違法，在外國法院的判決中，也有諸多認定標準，十分複雜，我國公平會針對此案採訴訟和解，她個人認為是最好的處理方式。

洪才隆強調，公平會過去在審理高通案的過程中，並沒有如外界揣測，承受上級的壓力，現在高通公司已依照和解筆錄，按季設定對台投資KPI，持續落實中。

據瞭解，四位新任委員須於明年2月1日上任，提名案通過委員會審查後，將送入立法院會進行表決，未來能否順利上任，可能受本會期臨時會期程影響。