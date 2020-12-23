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經濟部推資料整合四年有成 資料開放數量居各部會之首

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部推動資料整合四年有成，其中在資料開放數量部分，更是各部會之首。經濟部資訊中心今（23）日指出，此次資料整合重要成果包括：累計開放3,172項政府開放資料、建立26項主題式開放資料服務、訂定2項領域資料標準，以及建置6項資料分析模型等。

經濟部指出，自106年起執行為期四年的經濟資料整合服務計畫，以擴大經濟資料應用價值，透過建立經濟資料主題導向資料服務，串接經濟相關資料、提升資料利用率，並運用資料分析技術，建置巨量資料分析服務平台，提供相關單位業務運用及決策參考，已於政府資料開放平台累計開放3,172項資料集，開放數量為各部會排名第一名，且所有資料集皆符合國家發展委員會訂定的金標章品質，其中597筆更為白金標章品質。

為進一步創造開放資料的衍生應用價值，經濟部建置主題式開放資料服務網站（https://tod.moea.gov.tw/），將經濟部開放資料集做主題式分類，共建立26項主題導向開放資料服務，希望透過不同的應用情境來串接經濟相關資料，方便使用者一站取得所需資料。

此外，為提升資料間的溝通與串接品質，經濟部訂定「商工領域」及「綠能領域」2項資料標準，方便各機關（單位）使用一致格式進行資料交換及整合運用。

經濟部進一步指出，本計畫另一成果為運用資料分析技術建置巨量資料分析服務，包含「台電重要電力器材用料預測模型」、「電子商務網站使用者輪廓分析模型」、「太陽能發電效能與選址模型」、「電子商務發展趨勢模型」、「太陽能發電量及時預測模型」及「我國貿易成長預測及影響分析模型」等6項資料分析模型服務，透過擴大資料蒐集範疇並自動化串接整合分析資料，以及運用分析探勘等技術，將數據轉換為有價值資訊，可提供相關單位業務運用及決策參考，提高施政效能。

經濟部表示，後續配合行政院「服務型智慧政府2.0推動計畫」的推動，將運用大數據分析、人工智慧、深度學習及資料共享等資訊技術，搭配T-Road資料交換機制，發展決策支援模型、智慧輔助功能、跨域整合一站式應用服務等創新服務型態，深化資料應用價值，達成智慧政府目標。

經濟部 太陽能發電 電子商務

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