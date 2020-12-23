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會計師可否聯合訂價？公平會委員：建議提出申請

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

立法院經濟委員會今（23）日審查公平交易委員會新任委員提名案，針對是否授權公會團體，訂定會計師審計最低收費標準，續任委員被提名人洪才隆表示，站在公平會立場，建議會計師業界主動提出聯合行為申請，讓公平會啟動產業調查；另一位被提名人郭淑貞則表示，若主管機關確實修法授權，她會尊重。

公平會四位委員任期即將於明年1月31日屆滿，郭淑貞、洪財隆兩位現任委員受行政院提名續任，經濟部商業司長李鎂獲提名為新任主委，目前懸缺的副主委一職，則提名中原大學財法系教授陳志民。

會計師公會全國聯合會近日呼籲修法，授權公會訂立審計公費酬金最低標準，國民黨立委曾銘宗今日對此進行質詢，詢問二位續任委員被提名人，是否支持主管機關修法授權公會訂價，以免業界削價競爭。

郭淑貞表示，業者應透過競爭的方式進行訂價，如果主管機關已經明文授權公會訂定最低收費標準，她會尊重，但如果是作為未來的修法方向，公平會將會再做評估。

洪才隆表示，站在公平會的立場，原則上不允許由公會團體訂定最低收費標準，但可以受理聯合行為申請，建議業者主動提出申請，讓公平會啟動產業調查。

公平會 國民黨 中原大學

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