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公平會新任主委李鎂人事案 立院審查通過

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部商業司長李鎂（圖）。 本報資料照片
經濟部商業司長李鎂（圖）。 本報資料照片

公平交易委員會屆臨改聘，今（23）日立法院經濟、司法及法制委員會審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單」，通過經濟部商業司長李鎂接任公平會主委，中原大學法學院長陳志民則接任公平會副主委。現任委員郭淑貞及洪財隆也通過續任，但後續仍經立法院大會表決確定後，再由行政院正式公布。

若上述人事案通過，四人任期均自2021年2月1日至2025年1月31日止，公平會現任主委黃美瑛任期於明年1月31日屆滿。

李鎂為現任經濟部商業司司長，歷經了數十年的公務生涯，曾任經濟部智慧財產局專利組組長、法務室主任、專門委員、科長、主秘、副局長，也曾擔任商業司副司長等多項職位，擁有完整的公職資歷。

但，立委陳明文今日於經委會質詢指出，李鎂從從商業司長直接到部長級的公平會主委，根本是三級跳、四級跳。對此，李鎂答詢表示，會好好把主委角色做好。

李鎂並強調，接任公平會主委一職後，會深入與企業溝通，公平法不以處罰為目的，而是維持一個好的經商環境。

此外，多位立委也針對過去如「衛生紙之亂」的民生物資突襲式漲價事件進行質詢。立委陳亭妃表示，過去相關案例公平會幾乎都是不處分，要不就是說依照現有事證尚難確認，立委林岱樺更指出，民怨是需要被解決，而不是主委、副主委、委員們的學經歷擺著好看，立委賴瑞隆也批評過去的公平會「過度被動」。

副主委陳志民則提出，希望未來能賦予公平會在行政調查獨占、聯合行為等違規情節重大案件時，可以對企業進行搜索、扣押之權限。

公平會 經濟部 立法院

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