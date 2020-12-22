疫情引發市場憂心 新光投信董座：僅為短期影響

英國傳出病毒變異，台出現本土案例，疫情再度引發市場憂心，新光投信董事長劉坤錫認為，以目前經濟景氣的方向，以及疫苗推出時程來判斷，現階段所傳出的疫情負面因素可視為短期影響，而台股若照現在的情況走，以PB2.3倍來看，明年可望站上15,000點。

受疫情影響，台股盤面類股全數收跌，電子權值普遍震盪走弱，金融持續盤下整理，尾盤雙雙擴大跌幅，也拖累指數收低，傳產多數開高走低，為殺盤重心，指數終場下跌207點或1.4%，收在14,177點。

劉坤錫分析，傳產為受害股，近期在疫苗推出下，股價行情反映市場對其市況將復甦的樂觀預期，然在本土病例利空釋出後，預期效應鈍化，相關個股開高走低，跌勢沉重。

不過，操作策略上，仍不需要做大方向的修正，做短線修正即可，因疫苗的發展只會越來越正面，傳產股儘管短線上受疫情消息面影響，但以中長期來看，產業市況仍是有恢復的時候，可以持續留意。

至於日前傳出的科技產業庫存疑慮，劉坤錫認為，科技業庫存變化的關鍵時點或落在明年的3、4月，電子業在該時點已過完農曆年並正式進入新的排程，且預期疫苗陸續施打後的效用已逐步穩定市場，相關科技產製品庫存量可能有一部分的調整。

劉坤錫說明，根據第3季GDP以及主要工業國家近期所公布的工業生產相關數據來衡量，目前的庫存屬於歷史上的相對低檔，可說仍是在補庫存的階段，待疫苗普及並進一步穩定市況需求前，庫存都有回補的空間，因此，庫存疑慮在現階段尚不致對產業構成顯著影響；整體來說，科技股仍是目前可以優先考慮的投資標的。

就疫情對經濟的影響上，劉坤錫認為後市可觀察疫苗表現，其效果或將左右市場走向，他說，若疫苗效果不如預期，則會持續為行情增添壓力，而若疫苗順利壓抑疫情，使得美國經濟快速復甦，也可能使經濟提早達到Fed的實質進展標準，進一步影響相關財政政策，屆時投資人可以美國利率表現作為觀察要點。