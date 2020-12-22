瑞銀上調英鎊目標至1.43美元 估油價明年底挑戰60美元
雖然英、歐談判膠著，但兩方仍然保持對話，貨幣市場樂於看見這些微的進展，也相信雙方在未來數年將繼續加強合作。另外，由於疫苗提早面世及美元弱勢所趨，瑞銀富管理投資總監辦公室最新調高了英鎊明年3、6、9及12月的目標，由原來分別的1.33、1.34、1.36及1.37美元，上調至1.39 、1.40、1.42及 1.43美元。
瑞銀表示，英國股市今年表現顯著落後於全球股市，以歷史市盈率計算，MSCI英國指數比全球股票低近18%，但在全球經濟復甦及油價走強預期下，英國企業明年盈利增長可能超過40%，具有不俗的追漲潛力。
在油價方面，瑞銀表示，明年第二季疫苗廣泛應用之前，石油需求前景相信仍然彌漫不確定性，估計布倫特油價在明年3月前回檔至45美元左右，6月前逐步回升至52美元。下半年市場前景才越趨明朗，年末有望挑戰60美元。
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