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欣耀授權金有望落袋 中天集團成最大贏家

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

中天集團旗下新藥公司欣耀（6634）昨（21）日晚間公告，旗下「全球首例無肝毒性止痛新藥SNP-810」，與國際大廠簽訂授權合約。由於欣耀因簽保密協定，所以合約公告除授權標的外，未揭露任何訊息，而引起外界注意。不過，隨著授權金有望落袋，中天集團（4128）將跟著受惠。

生技業內人士分析，欣耀的SNP-810授權案，與國際大廠洽談一年有餘，授權金額則可能再寫台灣新藥紀錄。作為欣耀大股東的中天集團應是最大贏家。根據公開資訊，中天集團旗下的鑽石生計持有欣耀5,615張股票，股權逾一成，而中天是鑽石的最大股東，將最受利益。

欣耀為興櫃公司，22日早盤受此利多消息激勵，股價大漲，盤中一度來到百元，漲幅約七成。欣耀SNP-810授權，業界盛傳有兩家公司參與，包括全球前十大藥廠中的G公司與J公司。對此，欣耀發言體系表示，雙方簽有保密協定，不評論外界傳言。

據了解，欣耀旗下止痛新藥SNP-810已獲得美國、歐亞專利組織、大陸12國專利，具有發展成為世界首例無肝毒性止痛新藥的潛力。業界指出，該產品有利基能取代GSK旗下的普拿疼（Panadol）、J&J旗下泰諾（Tylenol），前此已與特定兩大藥廠深入接洽。

據統計，在美有600多種感冒、止痛藥，均含有「乙醯胺酚」（acetaminophen）成份。據IMS Health統計，僅全美乙醯胺酚市場逾22億美元，全球近50億美元。因此，授權價值也極可觀。美國FDA於2014年禁止製造乙醯氨酚含量超過325毫克的複方藥品，也不准醫師處方和調劑。

欣耀說，在試驗中可見，SNP-810可阻斷乙醯氨酚的毒性且不影響效果，前此已獲得多家國際大藥廠積極洽商、授權。

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