富邦證：拜登政策推動與成本下降 有利加速綠能發展

美國總統大選在紛擾中逐漸落幕，民主黨拜登（Joe Biden）擊敗現任總統川普（Donald Trump），將入主白宮。拜登在選前提出2兆美元的乾淨能源（綠能）計畫，提供再生能源稅收減免與零碳工業政策等計畫，並承諾在2035年讓美國發電廠達成無碳發電，用風力或太陽能取代煤炭發電廠，並在2050年進一步禁止交通、暖氣等方面使用化石燃料，成為100%採用再生能源的經濟體。拜登將美國能源政策由石化轉向綠能，獲得民意高度的支持。

雖然參議院由共和黨奪得多數，但在支持綠能的多數民意下，拜登的綠能政策可望順利進行。根據福斯新聞調查顯示，有超過七成的民眾支持政府在綠能方面增加支出。美國知名大學耶魯大學（Yale University）與喬治梅森大學（George MasonUniversity）的調查顯示，有超過七成的民眾支持在2050年以前禁止電力、建築、交通與工農等部門使用石化燃料。

富邦證券表示，乾淨與再生能源相關產業在今年出現亮眼的表現。太陽能與風力發電業者新紀元能源公司（NEE）於10月初市值達到1,472億美元，一度超過能源巨擘艾克森美孚（XOM）正式成為美國最大的能源公司，這也透露傳統能源轉向綠能的趨勢，將在未來數十年中持續發生。

不考慮政治面，再生能源發電比率也逐年上升，已從2010年的10%上升到 2019年的17%。煤炭比率則逐年下滑。美國能源署（EIA）預估，2021年美國再生能源發電將超過煤炭。30年內，風能與太陽能會占據全美新增發電容量，2045 年，風能與太陽能總發電量，將超過燃氣發電總發電量。

2019年能源與氣候情報局（ECIU ）的報告，全球實施減碳立法的國家或企業，已涵蓋全球16%的GDP。2019年全球有143個國家推動再生能源發電政策，至少有34家年營收逾10億美元的企業，設下2050年之前淨零碳排的目標。為對抗氣候變遷，各國紛紛推出停售汽柴油時間表。2019年聯合國氣候行動峰會上，已有66個國家承諾要在2050年達到二氧化碳淨零排放。

國際再生能源署指出，近10年太陽能及風能成本迅速下降。2019 年新增發電設備中，有2/3都是再生能源，創歷史新高，同時再生能源也提供全球1/3以上的電力，再創另一紀錄。