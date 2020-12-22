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藥華藥登《 Fortune》雜誌 介紹PV及在美布局

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥執行長林國鐘。報系資料照
藥華藥執行長林國鐘。報系資料照

藥華醫藥（6446）21日獲美國《Fortune》雜誌刊登報導，介紹真性紅血球增多症（PV）及藥華藥在美國的布局。藥華藥執行長林國鐘表示，希望幫助改善病人的生活品質，而及早治療是其關鍵。

林國鐘在報導中指出，公司的干擾素已獲得歐洲藥品管理局（EMA）的核准，產品名稱是BESREMI®。近期該藥品已於德國和奧地利上市，他相信這將造福真性紅血球增多症（PV）的病人，尤其是在PV早期階段的病人。因為該干擾素不僅可以治療，還有機會徹底根治改變這種疾病。

林國鐘表示：「這就是為什麼藥我們正積極擴大在美國的業務，我們要在獲得美國FDA核准前做好準備，好在核准後能將該干擾素順利交到病人的手裡。」

林國鐘表示，歐洲的PV第三期臨床研究即將完成時，公司便開始進行行銷計劃。藥華藥於2016年聘請了Technology Commercialization Group（TCG）協助擬定Besremi的美國行銷策略，TCG做了詳盡的市場分析並制定了強健的策略，其中包括商業策略、醫療行銷策略、營運計劃和企業結構建議。一年後，公司在波士頓成立了子公司，並成功招募了 Marija Sebastian擔任行銷副總。

Marija Sebastian在文章中也表示，干擾素早已在美國的國家綜合癌症網絡指南（National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guideline）中被推薦為高風險PV病人的一線或二線用藥的選擇之一。顯然干擾素在PV的治療方式裡佔有一席之地，卻沒有被正式核准用於治療PV的干擾素。由此可知，藥華藥在美國已經有確定的臨床需求和市場對該藥品的接受度。但現在干擾素無法透過處方開立做為初始治療，公司的藥物將滿足這尚未被滿足的醫療需求。

對於在波士頓設立子公司的考量，林國鐘在報導中也指出，波士頓是一個生技聚落，像舊金山和台北一樣，有許多製藥和生技公司都進駐聚集。早期因為化學企業，大藥廠多數都設在新澤西州。現在生技產業較蓬勃，眾所周知的生技聚落位在波士頓，匯集了各地優秀人才，因此選擇在波士頓建立子公司。

藥華醫藥

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